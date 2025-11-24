كل ما تريد معرفته عن مزاد 3 ديسمبر لبيع سيارات النيابات

18 حجم الخط

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، لعقد جلسة مزاد علني لبيع مركبات النيابات يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، وذلك لبيع سيارات وموتوسيكلات وتروسيكلات وزيل تريلا وجليدر من مختلف الماركات والموديلات.

مزاد علني لبيع مركبات النيابات

ويضم المزاد عددًا كبيرًا من المركبات المتنوعة، من بينها ماركات:

كيا – شيفروليه – هيونداي – بي إم دبليو – سوزوكي – ستروين – ميني كوبر – جيب شيروكي – جاك – مازدا – سبرانزا – نيسان – فيات – نصر – هوندا – تريومف – رينو – هوجن – نحلة – وينج – هانكو – دايون – بوكسر – جاكسي – كرايسلر – تويوتا – لافارو – اسكودا – ميتسوبيشي – هافو – مرسيدس – دايو – دايهاتسو – شيري – جيلي – بي واي دي – فوتون.

ويتضمن المزاد أيضًا مركبات بموديلات وفئات متعددة، على أن يكون ثمن كراسة الشروط 400 جنيه.

ومن المقرر عقد جلسة المزاد بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويُشترط لدخول المزاد سداد تأمين قدره 50 ألف جنيه، على أن يتم سداد 30% من قيمة الرسو عند الترسية، بينما يُسدد باقي المبلغ خلال 15 يومًا.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن البيع يتم دون عمولة، وأن المعاينة متاحة قبل المزاد. كما يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشارع رمسيس، أو من مقر الإدارة المالية بشارع رمسيس برج 2.

وشددت الجهة المنظمة على ضرورة التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.