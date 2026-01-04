التحقيق مع عصابة بتهمة ترويج آثار مزيفة وعملات أجنبية مقلدة بالجيزة

18 حجم الخط

تُحقق الجهات المختصة مع تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص، لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وذلك عقب ضبطهم داخل إحدى الفلل المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبحوزتهم قطع أثرية مزيفة وعملات أجنبية.

وتواصل قوات مباحث الجيزة جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة من خلال فريق بحث موسع لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أبعاد النشاط الإجرامي.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام عن قيام عناصر التشكيل العصابي بممارسة نشاط إجرامي منظم، يعتمد على انتحال الصفة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 3 تماثيل متوسطة الحجم يُشتبه في أثريتها، و3 طبنجات صوت، ومبالغ مالية مقلدة بعملات محلية وأجنبية، وسلاحين أبيضين، و12 هاتفًا محمولًا، وجهاز لاب توب، وجهاز آي باد.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على راغبي اقتناء القطع الأثرية، بالإضافة إلى تغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، مستخدمين أسلوب انتحال الصفة.

كما أرشد المتهمون عن مصدر حصولهم على المبالغ المالية المقلدة، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة، حيث جرى ضبطه وبحوزته الأدوات والخامات والأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي، إضافة إلى مبالغ مالية مقلدة و5 كارنيهات منسوب صدورها لجهات ثقافية دولية وإعلامية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

