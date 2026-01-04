أول ظهور لـ شريف سلامة في العرض الخاص لـ"جوازة ولا جنازة" بعد انفصاله عن زوجته (فيديو)

18 حجم الخط

احتفل الفنان شريف سلامة بالعرض الخاص لفيلمه الجديد جوازة ولا جنازة في أحد المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة

ويعد هذا الظهور الأول لشريف سلامة بعد انفصاله عن زوجته داليا مصطفي.

وكان قد انفصل الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، رسميًا، بعد زواج استمر أكثر من 21 عامًا.

والفيلم يعد التّجربة الرّوائيّة الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، والفيلم من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، ويجمع بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتان لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معًا في وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريموشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

أشرف على الإنتاج عمر عبدالخالق، ومدير التصوير محمد مختار، ومونتاج كمال الملاخ، وموسيقي تصويرية سيف الدين هلال، وستايسلت ريما قطب، وديكور أحمد زهران.

