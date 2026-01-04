أبرزها التعليم والصحة، النواب الجدد يستعرضون أولوياتهم بالفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب

18 حجم الخط

شهد اليوم الأول من أيام استقبال الأمانة العامة بمجلس النواب للأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية، استقبال 163 عضوا.

وخلال حفل الاستقبال، استعرض النواب الجدد، أبرز الملفات التى سيتبنوها داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.

برلمان يحقق تطلعات المواطنين

في البداية أكدت الإعلامية آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن الفصل التشريعي الثالث يمثل مرحلة دقيقة تتطلب أداءً برلمانيًا مسؤولًا يرقى إلى تطلعات المواطنين، مشددة على أن الهدف هو أن يكون البرلمان على قدر الثقة الشعبية وحسن ظن الشارع المصري.



وقالت عبد الرحمن عقب استلام كارنيه عضويتها بمجلس النواب 2025، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح وطنية خالصة، من أجل تقديم صورة مشرفة للدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وأضافت أن الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي الوطني وحماية الأمن القومي، مشيرة إلى ضرورة الحرص على أن يعكس أداء البرلمان صورة إيجابية للبلاد ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.



وأوضحت أن النواب أمام مسؤولية كبيرة في متابعة الملفات التشريعية والخدمية والتنموية، بما يضمن تقديم حلول عملية للقضايا المطروحة على الساحة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين البرلمان والإعلام لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وحماية المصالح العليا لمصر.

لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب



قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وأمين الزراعة والرى بحزب مستقبل وطن، أن قطاع الزراعة في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب رؤية واهتمام القيادة السياسية بذلك الملف باعتباره جزءا رئيسيا من الأمن القومي للبلاد.

وأضاف الحصرى، أن ذلك الاهتمام كان له مردود إيجابي علي زيادة الرقعة الزراعية إلي نحو 10.3 مليون فدان ومتوقع بلوغها 13.5 مليون فدان نهاية العام، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وزيادة حجم الصادرات الزراعية لتتجاوز 9 مليون طن.

وردا علي سؤال بشأن رغبته في الترشح لتولي رئاسة لجنة الزراعة والرى بالفصل التشريعى الثالث، قال الحصرى، أن ذلك الأمر سيتم التنسيق بشأنه من خلال حزبه الذى ينتمى إليه وهو حزب مستقبل وطن، الذى سيختار مرشحيه في انتخابات تشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وأنه سيكون ملتزما برؤية حزبه في تلك الانتخابات.

قضايا ملف الزراعة

وأشار إلي أنه سيواصل دوره في تبنى كافة قضايا ملف الزراعة والعقبات التى تواجه الفلاح، سواء في ملف الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج وأسعار المحاصيل وأيضا فيما يتعلق بملف الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وغيرها من التحديات التى تواجه القطاع الزراعي بما يساعد علي زيادة حجم الإنتاج في النهاية واستكمال خطة الدولة في ذلك القطاع.



وتابع، أيضا من أبرز القضايا التى سيواصل الاهتمام بها، وتعد ضمن أولوياته، هى تعديل قانونى الزراعة والتعاونيات الزراعية بما يتماشي مع التغييرات العالمية ويحقق استفادة جيدة من الجمعيات التعاونية لدعم الفلاح وتوفير كافة المستلزمات الزراعية له وتسويق منتجاته ومساعدته في تحقيق هامش ربح مناسب.

قضايا ملف النقل

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حرصه علي استكمال دوره في تبنى قضايا ملف النقل بهدف استكمال مسيرة التنمية التى تشهدها البلاد.

وقال قرقر في تصريحات له اليوم، أن ما شهده قطاع النقل والمواصلات من طفرة خلال السنوات الماضية بعد إنجازا يحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية، مضيفا، علينا استكمال تلك الجهود وتعظيم الاستفادة منها والعمل علي أن يشعر بها كل مواطن علي أرض مصر.

وتابع أن ملف الطرق في القرى والمحافظات سيكون ضمن أولوياتها فى الفصل التشريعى الثالث.

وقال النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، إن ملف المعاشات وأصحاب الدخول المحدودة، من أبرز الملفات التى يهتم بها، موضحًا أنه خلال الفترة المقبلة يحتاج للنظر بعمق في شأن تنظيم أصحاب محدودي الدخل ومساعدتهم.

وأضاف عبد السلام، سيتم دراسة ذلك الملف بدقة لتحقيق التوازن بين قيمة المعاش وإنفاق الدخل ما بين إيجارات ومرافق وخدمات، كما سنراجع ملف المرافق والخدمات وتكلفة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة.

وأضاف: كذلك لابد من إعادة النظر في الملف الطبي والعلاج، وملف التعليم والنظر في أمر الدروس الخصوصية.

قطاعات الإسكان والصحة والتعليم

وأكد النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، اهتمامه بكافة قضايا المواطنين، خلال أداء دوره البرلمانى، وفي مقدمة تلك القضايا والملفات المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم.

وأضاف مأمون، أن استكمال ملف البنية التحتية في القرى من أهم الملفات، لاسيما في ظل مبادرة حياة الكريمة، التى تمكنت من تغيير وجه القرى.

وأشار إلي أنه سيسعى من خلال دوره البرلمانى في استكمال تلك الجهود حتى يشعر المواطن بتحسن كافة الخدمات المقدمة اليه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا ملفى الصحة والتعليم في مقدمة الأوليات من اجل تقديم خدمة تعليمية جديدة وكذلك خدمة صحية لائقة بالمواطن البسيط.

وشدد النائب عبده مأمون، على أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم خطط التنمية، التى تستهدفها الدولة.

ملفات الصحة والتعليم

فيما أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، تبنيه ملفات التعليم والصحة وباقي المرافق العامة، مشيرا إلي أن تلك الملفات هى القضايا الأساسية لبناء الإنسان بشكل سليم، وبالتالي استكمال بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأضاف خطاب، أن اهتمامه بتلك الملفات يأتى انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان المصري يأتى من الاهتمام بالصحة والتعليم، مؤكدا أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب منا تكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من ودعم الجهود الضخمة التى تبذلها الدولة وقيادتها السياسية في تلك الملفات.



وأكد عضو مجلس النواب، أهمية العمل تحت قبة البرلمان بروح المسؤولية والتعاون مع الحكومة ومختلف الجهات المعنية، من أجل ترجمة هذه الرؤية إلى تشريعات وسياسات فعّالة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتحقق خطة الدولة بشأن التنمية.

قضايا المواطن البسيط



فيما قال النائب وائل الجندى، عضو مجلس النواب، أن أن أولوياته داخل مجلس النواب في الفصل التشريعى الثالث، هى الملفات والقضايا التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، والعمل علي استكمال مسيرة الجهود الضخمة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.



وأضاف الجندى في تصريحات له اليوم علي هامش حفل استقبال مجلس النواب للأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية بالفصل التشريعى الثالث، أنه يتبنى كافة قضايا المواطنين في مقدمتها خدمات المرافق العامة من طرق وشبكات مياة وصرف وبنية تحتية وطرق وإسكان وتعليم وصحة، بهدف تحسين تلك الخدمات، مشيرا إلي أن تلك الملفات الهامة يتبناها الرئيس السيسي في المشروعات القومية في مقدمتها مشروع حياة كريمة.



وتابع عضو مجلس النواب،: دور مجلس النواب في تلك الملفات سيكون جدا، من حيث الرقابة والتشريع حيث سيتولى التنسيق والتعاون مع الحكومة لحل المشكلات التى تواجه المواطنين في مختلف الخدمات.



وأشار الجندى، إلي أهمية دور عضو مجلس النواب في توصيل صوت المواطنين والتعبير عن مشكلاتهم، حتى يحصلوا علي حقوقهم الدستورية.

رفع كفاءة المستشفيات

وقال النائب نبيل أبو وردة، عضو مجلس النواب، أن ملفات الصحة والتعليم تأتى في مقدمة اولوياته، مشيرا إلي أهمية رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية لتتمكن من تقديم خدمة صحية لائقة بالمواطن المصرى.

واضاف ابو وردة في تصريحات له اليوم علي هامش حفل استقبال مجلس النواب للأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية بالفصل التشريعى الثالث، أن كافة قضايا المواطنين ستحظى باهتمامه نظرا لأن ذلك هو حق المواطن علي النائب.

وتابع، أن دوره النيابي يأتى لاستكمال جهود الدولة في تحسين الخدمات المقدمة لكل المواطنين

وقالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن ملفات القوى العاملة والصحة والتعليم تأتي على رأس أولوياتها خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي



وأكدت النائبة سولاف درويش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بملف العمال، وهو ما انعكس بوضوح في التوجيهات الرئاسية المستمرة بدعم حقوقهم، وتحسين الأجور، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق المبادرات القومية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وبناء الإنسان المصري على أسس علمية وصحية سليمة.

الفصل التشريعي الجديد

أكد النائب محمود طاهر، عضو مجلس النواب، تبنيه كافة قضايا المواطنين خلال الفصل التشريعى الثالث لمجلس النواب، في مقدمتها ملف الإسكان باعتباره من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، التى تؤدى إلي استقرار مجتمعى.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب انتهاءه من إجراءات استخراج كارنيه العضوية بالفصل التشريعى الثالث خلال حفل استقبال النواب الفائزين بمقر البرلمان بالعاصمة الجديدة.

وأضاف طاهر، أنه يهتم بملف التطوير العقارى والإسكان، بهدف تحقيق التنمية التى تستهدفها البلاد، في ذلك القطاع الهام، مؤكدا أهمية الاهتمام بفكرة تصدير العقار لاسيما في ظل الكفرة العقارية التى تشهدها البلاد في الفترة الحالية.

وأضاف، لدينا الإمكانيات الكاملة التى تدعم تنفيذ تلك الفكرة، وتحقيق استفادة وعائد جيد من ورائها.



وتابع، أيضا من أبرز الملفات التى يتبناها التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الإسكان منها تعديل قانون البناء الموحد وتقنين الأوضاع

