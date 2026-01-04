الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزير الشئون النيابية: ضريبة العقارات ليست عبئا وفلوسها مش بتدخل جيب الحكومة

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية أمام جلسة الشيوخ
18 حجم الخط

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الضريبة فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق، وهي تقرر بقانون ولا تعدل إلا بقانون.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

الفارق بين الضريبة ومقابل الخدمة

وأوضح أن الفارق بين الضريبة ومقابل الخدمة، أن مقابل الخدمة يحصل عليها المواطن نظير منفعة، أم الضريبة يتم تحصيلها دون منفعة مباشرة على دافعها، وتكون منفعتها على جميع المواطنين.

الضريبة لها محددات دستورية

وأكد محمود فوزي، أن الضريبة لها محددات دستورية، ويجب التفرقة بين  الضريبة العامة والضرائب المحلية، لاسيما وأن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح.

الإعفاء الضريبي منصوص عليه في الدستور

وأشار إلى أن الإعفاء منصوص عليه فى الدستور المصري 2014، والتي تنظم فى مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الاساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبى.

موقف الحكومة من الحجز على أموال المعاشات

ونفى وزير الشئون القانونية، ما يثار حول الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات، قائلا: عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات.

مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط 

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبء علي المكلفين بها، لأن فلسفة الحمل الخفيف يجعل هناك أداء من قبل عدد أكبر.

 

وقال: "الفلوس حصلية الضريبة على العقارات المبنية مش داخلة لجيب الحكومة، ولكن للصرف علي الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية".

وأكد أن المحافظات لها نصيب من الضرائب طبقا للقانون الصادر في ٢٠٠٨ حيث نص علي تخصيص ٢٥ % من المحافظات ويمكن زيارتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولفت الوزير، إلى أن القانون نص علي أداء الحكومة للضريبة عن غير القادرين، مؤكدا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا  ملزمة للحكومة والجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العقارت الحكومة الشئون النيابية الضريبة على العقارات قانون الضريبة على العقارات

مواد متعلقة

المالية: زيادة حد الإعفاء الضريبي على العقارات لـ30% يستبعد 60% من الممولين

إشادة بالشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية

ترحيب برلماني بتعديل قانون الضريبة على العقارات ومطالب بتسهيل الإجراءات

رئيس مالية الشيوخ: تعديل الضريبة على العقارات لرفع حد الإعفاء وتسهيل الإجراءات

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

زغلول صيام يكتب: عندما تصبح عزومة صلاح القضية الأولى في الكرة المصرية؟! آخره تي شيرت ليفربول!! وحكاية الكابتن رمضان صبحي!!

باريس سان جيرمان يروج لمباراته بحفل لأم كلثوم، والمصريون يكشفون سر النادي مع الست

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

مصر وقطر يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

أدعية وعلاج النسيان في الامتحانات، رددها

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية