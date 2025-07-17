ويزو تتصدر التريند برشاقتها، والجمهور يتساءل عن السر

فاجأت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو” جمهورها ومتابعيها، بعدما نشرت صورة حديثة لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ظهرت فيها بشكل مختلف كليًا، حيث بدت أكثر رشاقة وخسرت جزءًا كبيرًا من وزنها، ما جعل اسمها يتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرتها ويزو، حيث عبر عدد كبير من المتابعين عن انبهارهم الشديد بالتحول اللافت في مظهرها، خاصة أن وزنها الزائد كان جزءًا من شخصيتها الفنية منذ بداياتها، سواء في المسرح أو الأعمال التلفزيونية والسينمائية.

البعض تساءل إن كانت الفنانة خضعت لعملية تكميم أو لجأت إلى الحقن الحديثة الخاصة بفقدان الوزن، بينما ذهب آخرون إلى احتمال أن تكون الصورة معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ورغم كل التكهنات، التزمت ويزو الصمت ولم تعلق حتى الآن على التساؤلات، واحتفظت ويزو بالسر لنفسها.

دينا محسن.. ويزو

يُذكر أن دينا محسن، المعروفة بـ”ويزو”، من مواليد 20 أبريل 1991، وبدأت مشوارها الفني من المسرح، حيث شاركت في عروض مثل صالون مدام إيمان وبلوتيكا، لكنها حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في تياترو مصر مع الفنان أشرف عبد الباقي، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في أعمال عديدة مثل جيران السعد وجوازة ميري، كما أنها تألقت في عالم الدراما التليفزيونية، وآخر أعمالها كانت مشاركتها في مسلسل “سيد الناس” مع الفنان عمرو سعد في رمضان الماضي، بالإضافة إلى فيلم “فار بـ7 ترواح”.

وفيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية وتضم قائمة أبطاله اكثر من 22 نجم منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليله، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعه. الفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

ويزو تهاجم منتقدي الفنانين على السوشيال ميديا

وسبق أن هاجمت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر، منتقدي الفنانين على السوشيال ميديا، قائلة: "بقول الناس اللى بتدخل تهاجمنا وتنتقدنا وتحلل أداءنا وأعمالنا الفنية انتوا إيه مؤهلاتكم؟".

وتابعت ويزو، خلال لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه فاطمة مصطفى بالراديو 9090: "إزاي الناس اللي بتهاجمنا تدخل نفسها في شغل متفهموش، وكل يوم الصبح نصطبح على ناس بتهاجمنا وأنا بريح دماغي من أي نقد".

وأضافت: "كل اللي انا بعرف أعمله إني مبركزش مع الناس اللى بتهاجمنا، فيه ناس بتستهدف التريند وبينشروا أخبار كذب وملهاش علاقة بالصناعة بتاعتنا".

وأكملت: "أنا عايزة أعرف ايه مقاييس الفشل والنجاح بالنسبة للناس اللي بتنقدني وتهاجمنا على السوشيال ميديا، ايه مقاييس الناس الكويسة والوحشة واللي مكن ياخدوهم قدوة أنا مش لاقية أي مقياس".

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