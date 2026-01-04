الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يرصد إزالة الجهات المعنية عددا من المخالفات الانتخابية 

18 حجم الخط

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إزالة الجهات المعنية عددا من المخالفات الانتخابية التي سبق رصدها في عدة دوائر انتخابية تُجرى بها جولة الإعادة، وهي الجولة السابعة والأخيرة من انتخابات مجلس النواب 2025.

ولاحظ الفريق الميداني للائتلاف اتخاذ إجراءات لإزالة هذه المخالفات، والتي تنوعت بين توزيع مبالغ مالية، وتجميع بطاقات رقم قومي، وتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين بعينهم من قبل أفراد تم رصدهم بمحيط بعض اللجان الانتخابية.

ورصد الائتلاف استنفارًا أمنيًا للتعامل مع بلاغات وردت خلال يوم أمس بشأن قيام أحد الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية بغرض التأثير على إرادة الناخبين، وذلك في دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، حيث شملت الوقائع لجان:

لجنة رقم (11) بمدرسة التعليم الأساسي بالحجز

لجنة رقم (52) بمدرسة الشيخ سعيد الابتدائية

لجنة رقم (25) بالمدرسة الابتدائية بالعساكرة



كما تم رصد وقائع مماثلة في محافظة أسوان – دائرة إدفو، وشملت:

لجنة رقم (40) بمدرسة الرمادي الثانوية المشتركة

لجنة رقم (54) بمدرسة الشيخ يس الابتدائية

وفي محافظة الجيزة – دائرة منشأة القناطر.

كما رصد متابعو الائتلاف توجيه أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، وذلك أمام لجان:

لجنتي رقم (79، 80) بمدرسة الجلاتمة الإعدادية المشتركة

لجنة رقم (43) بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين

وأكد الفريق الميداني للائتلاف استمرار الحرص على رصد وضبط المخالفات الانتخابية والتعامل معها فور وقوعها، بما يضمن حماية حرية الاختيار للناخبين، والحفاظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية خلال هذه الجولة الختامية.

وشدد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية على أهمية الاستجابة السريعة للبلاغات، واستمرار إزالة المخالفات، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة في الإجراءات الانتخابية، خاصة في ظل الطبيعة الحاسمة للجولة السابعة والأخيرة.

