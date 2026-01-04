اتحاد الغرف السياحية: دعم القيادة السياسية وراء تحقيق 19 مليون سائح خلال 2025

18 حجم الخط

أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن رؤية القيادة السياسية صنعت الثقة العالمية في المقصد المصري، مما أسهم في تحقيق الطفرة الجديدة التي حققتها السياحة المصرية خلال العام المنقضي ٢٠٢٥، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعود في جزء كبير منها إلى الاستقرار الذي تنعم به مصر وكذلك الأمن والأمان الذي يعمّان كافة أرجاء المحروسة خاصة المدن السياحية.

الطفرة الجديدة التي حققتها السياحة المصرية خلال العام المنقضي ٢٠٢٥

وتقدم اتحاد الغرف السياحية بالشكر للقيادة السياسية الرشيدة، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولا للطفرة الجديدة التي حققتها السياحة المصرية خلال العام المنقضي ٢٠٢٥، وثانيا على دعمه المتواصل لقطاع السياحة، والذي أسهم بشكل مباشر في تحقيق تلك القفزة التاريخية.

وأضاف أنه بفضل الدعم الحكومي للقطاع، حققت السياحة المصرية خلال عام 2025 أداءً استثنائيًّا وغير مسبوق، حيث استقبلت مصر كما أعلنت وزارة السياحة والآثار نحو 19 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، متجاوزة بذلك متوسط النمو العالمي الذي قدرته منظمة الأمم المتحدة للسياحة بنحو 5% فقط.

وأضاف الشاعر: «التنسيق المستمر بين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، والوزارات المعنية، بجانب تطوير البنية التحتية والمطارات والطرق، إلى جانب السياسات الداعمة، أسهمت في خلق مناخ جاذب، مكّن القطاع الخاص من التوسع وتحقيق هذه الأرقام غير المسبوقة».

الشكر والتقدير.

الاهتمام الملحوظ في صناعة السياحة

كما توجه حسام الشاعر باسم قطاع السياحة بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي يولي اهتماما ملحوظا وملموسا لصناعة السياحة ايمانًا بأهميتها للاقتصاد القومي باعتبارها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية وضمن القطاعات كثيفة العمالة.

كما توجه رئيس اتحاد الغرف السياحية بالشكر والتقدير إلي شريف فتحي وزير السياحة والآثار على تعاونه الكبير مع القطاع الخاص واهتمامه بسرعة حل أية معوقات تواجه صناعة السياحة، مع وجود تنسيق على أعلى مستوى بين الاتحاد والغرف وكافة قطاعات وهيئات الوزارة وجميع مسؤوليها والعاملين بها.

كما وجّه رئيس الاتحاد التهنئة والشكر إلى القطاع السياحي الخاص وجميع العاملين بكافة المشروعات السياحية، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتاج شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وإيمان مشترك بأهمية السياحة كقاطرة للتنمية.

وأضاف حسام الشاعر ان الاتحاد والغرف سوف يحرصون على دعم كافة الجهود ومفردات الاداء الايجابي والمتميز من الجميع لخدمة صناعة السياحة واستمرار النمو مع التوسع في آليات تواصل الاتحاد والغرف مع القطاع الخاص بكافة مكوناته لطرح الأفكار والرؤي لتحقيق مزيد من النمو خلال العام الجديد.

كما شدد رئيس اتحاد الغرف السياحية في تصريحاته على أن الاتحاد سيواصل العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة السياحة والآثار وكافة أجهزة الدولة، للبناء على هذه النجاحات، وتحقيق نمو سياحي مستدام ينعكس على الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًّا.

