الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

وزير الداخلية يرفض طلب فلسطيني باكتساب الجنسية المصرية

الجنسية المصرية،
الجنسية المصرية، فيتو

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رفض طلب فلسطينى  اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

 

وزارة الداخلية قـرار رقم 698 لسنة 2025
 

وتضمن نص القرار:

وزارة الداخلية قـرار رقم 698 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــــــرر:

 يُرفض طلب الفلسطينى عبد الرحمن علي عبد النجار مواليد فلسطين فى 7/5/1991 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية. 

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