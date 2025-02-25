الثلاثاء 25 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

سارة سلامة تتصدر التريند والسر في أحدث إطلالاتها

سارة سلامة، فيتو
سارة سلامة، فيتو

 تصدرت الفنانة سارة سلامة التريند وأصبحت حديثا لمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد نشرها أحدث جلسة تصوير لها، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها المميزة والمناظر الطبيعية الخلابة المحيطة بها.

وحرصت سارة على مشاركة متابعيها بالصور عبر حسابها الرسمي على انستجرام ولقد أثارت هذه الصور تفاعلًا واسعًا بين جمهورها ومحبيها.  

وقد عُرفت سارة سلامة بأدوارها المتميزة في الدراما المصرية، حيث تألقت في مسلسلات مثل ابن حلال ومولانا العاشق، إلى جانب مشاركاتها السينمائية التي أثبتت من خلالها موهبتها. 

 وتعد سارة من أكثر الفنانات اللاتي يثرن الجدل بإطلالاتهن، إذ تعتمد على أسلوب جريء ومختلف في اختيار ملابسها وجلسات التصوير التي تنشرها من حين لآخر، مما يجعلها دائمًا تتصدر التريند.

مسلسل نقطة سودة

وشاركت سارة سلامة مؤخرا في مسلسل نقطة سودة وهو من بطولة نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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