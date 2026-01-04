الأحد 04 يناير 2026
لجنة انتخابات الوفد تستأنف عملها فى تلقى طلبات المرشحين لرئاسة الحزب

استأنفت  اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الثاني على التوالي في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءًا من أمس السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير.

 

انتخابات رئاسة حزب الوفد 


وكانت اللجنة قد استقبلت  أمس ٢ مرشحين على مدار اليوم وهم الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي الأسبق المستشار عيد هيكل.

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة  رئيس الوفد كان قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.
وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد كلًّا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.
كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

