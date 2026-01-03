تفاصيل اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لرئاسة الحزب.. انتخابات الوفد تكشف

18 حجم الخط

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد،برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أعمالها لليوم الأول السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ فى تمام الساعة الخامسة مساء، من الأيام الستة المحددة لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وأعلنت اللجنة عن تقدم ٢ مرشحين فى اليوم الأول من أيام الترشح هما النائب الوفدى الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق عيد هيكل للترشح على مقعد رئاسة حزب الوفد.

وقال النائب المستشار طارق عبدالعزيز، رئيس اللجنة، إن اليوم الأول لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة الحزب مثّل تتويجًا لجهود اللجنة المشرفة على الانتخابات، نظرًا لما قامت به من تجهيزات شاملة شملت جميع الوسائل الفنية والتقنية، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة للراغبين في الترشح.

وأضاف أن اللجنة بدأت عملها في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا لتلقي طلبات المرشحين، حيث تسلّمت بالفعل طلبين من عضوين بارزين بالحزب، هما عيد هيكل والدكتور هاني سري الدين، وتم استلام الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة وفقًا للوائح.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه تم عقد اجتماع مغلق للجنة في نهاية اليوم لاستكمال باقي الأعمال المنوطة بها، لافتًا إلى جاهزية اللجنة الكاملة لاستقبال المزيد من طلبات الترشح، وهو ما يؤكد أن حزب الوفد يقدّم نموذجًا متميزًا للتجربة الديمقراطية، من خلال انتخاب رئيس الحزب بالاقتراع السري المباشر من أعضاء الهيئة الوفدية.

وأوضح أن هذه التجربة توجّه رسالة مهمة للمصريين ولجميع الأحزاب في الشرق الأوسط، مفادها أن حزب الوفد يُعد من الأحزاب القليلة التي تختار جميع مستوياتها التنظيمية، بدءًا من الهيئة العليا وانتهاءً برئيس الحزب، عبر الاقتراع السري المباشر.

وأردف قائلًا: «يجري حاليًا إعداد الكشوف النهائية للجمعية العمومية التي ستُجرى على أساسها العملية الانتخابية، مع حذف أسماء المتوفين أو من تقدموا باستقالاتهم وتم قبولها رسميًا»، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة لتلقي طلبات المرشحين من قيادات حزب الوفد لشغل هذا المنصب الرفيع.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءا من اليوم السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.



وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.



كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.