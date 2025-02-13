الخميس 13 فبراير 2025
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وكيل صحة الدقهلية يدشن مبادرة الكشف عن اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين (صور)

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يدشن مبادرة الكشف عن اعتلال الشبكية، فيتو

دشن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية اليوم، مبادرة "رؤية أمل" للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين (ROP) وذلك خلال مشاركته بالمؤتمر السنوى الثانى عشر لمستشفى رمد المنصورة.

وكيل صحة الدقهلية يدشن مبادرة "رؤية أمل" للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين


وأكد وكيل الوزارة خلال كلمته أن المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية وتتم بالتنسيق بين مستشفى رمد المنصورة تحت إشراف الدكتور أحمد حسان. وإدارة الرعاية الحرجة تحت إشراف الدكتورة بسمة شوكت، مسئول الحضانات وعناية الأطفال. مشيرًا إلى أن وحدة  المبادرة مجهزة بالتقنيات الطبية اللازمة لفحص المبتسرين، وتضم نخبة من كبار المتخصصين في طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى أطباء الأطفال في تخصص حديثي الولادة والحضانات.


وأضاف " مدكور"  أن فكرة المبادرة تعتمد على رصد الحالات التي تنطبق عليها الشروط من الأطفال المبتسرين من خلال مسئول ترصد ROP  يقوم بتسجيل أي حالة داخل الحضانة بالمستشفى يشتبه فى تعرضها للمرض وإبلاغ مسئول الترصد بمستشفى الرمد بتفاصيلها والذى يقوم بدوره بتحديد موعد فحصها حسب البروتوكول المقرر وفى حالة تخلف الحالة عن الموعد المقرر للفحص  يتم الاتصال بها تليفونيًا للمتابعة.


كما لفت وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تأتي كخدمة متميزة ومتفردة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وتعد تتويجا لسعى صحة الدقهلية المستمر فى توفير أحدث التقنيات الطبية داخل مستشفياتها، التى تتمتع بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والقدر مثمنًا بالوقت ذاته جهود الطب العلاجى بالمديرية بقيادة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية الطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور يحي رميح مسئول ملف تطوير الطب العلاجى.


وكان وكيل صحة الدقهلية قد شهد انطلاق المؤتمر السنوي الثاني عشر لمستشفى المنصورة للعيون ( رمد المنصورة )  والتخصصي الأول لـ (وحدة الجلوكوما) والذى حمل هذ العام عنوان "أحدث التطورات والتحديثات في طب العيون" بالتعاون مع "الجمعية المصرية لأمراض العيون". 
تضمنت فعاليات المؤتمر العلمي، عرض سيناريوهات عدة منها مفهوم ضغط العين المستهدف لغز الجلوكوما وفرص ضغط التروية البصرية بالإضافة إلى أدوات تشخيص الجلوكوما.

جلسات نقاشية حول تفسير نتائج الأشعة المقطعية البصرية


كما اشتمل على جلسات نقاشية حول تفسير نتائج الأشعة المقطعية البصرية (OCT) في الجلوكوما ودور الموجات فوق الصوتية عالية التردد في تشخيص الجلوكوما واتخاذ القرارات.
 

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