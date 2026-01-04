مشيت عريان في شارع المعز، آسر ياسين يكشف كواليس "مشهد البشكير" وعلاقته بأحمد زكي (فيديو)

18 حجم الخط

آسر ياسين، كشف الفنان آسر ياسين عن كواليس إعادة تقديم مشهد الجري الشهير بالبشكير بفيلم “إن غاب القط”، والذي ارتبط في ذاكرة الجمهور بالنجم الراحل أحمد زكي، مؤكدًا أن المشهد مثّل له تحديًا فنيًا كبيرًا نظرًا لقيمته الرمزية ومكانته في الوجدان السينمائي المصري.

وخلال استضافته في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، قال آسر ياسين إن إعادة تقديم المشهد لم تكن خطوة سهلة، متابعا: «دي أول مرة يتعمل مشهد بالشكل ده بعد ما الأستاذ أحمد زكي قدمه قبل كده، وكنت قلقان جدًا أعمله في الشارع ومش عارف الناس هتتقبله ولا لأ، لكن الحمد لله طلع بشكل يليق بالمجتمع المصري».

آسر ياسين: «الشارع كان أكبر اختبار لقبول الجمهور»

وأشار آسر ياسين إلى أن التصوير في الشارع وسط الناس زاد من حجم التحدي، لأن رد فعل الجمهور كان مجهولًا بالنسبة له، مؤكدًا أن حرص فريق العمل كان منصبًا على تقديم المشهد بشكل محترم ومقبول اجتماعيًا دون الإخلال بروحه الفنية.

مزاح عمرو أديب حول مكان التصوير

وشهدت الحلقة حالة من المزاح بين الإعلامي عمرو أديب وآسر ياسين، بعدما سأله أديب عن مكان تصوير المشهد، ليرد آسر بأنه تم تصويره في شارع المعز، ليعلّق أديب مازحًا:«وكنت ماشي عريان كده في شارع المعز؟».

إشادة خاصة بأسماء جلال داخل وخارج الكاميرا

وخلال اللقاء، حرص آسر ياسين على الإشادة بزميلته في بطولة الفيلم الفنانة أسماء جلال، مؤكدًا أنها تتمتع بخفة ظل واضحة في الواقع وأمام الكاميرا، قائلا:«أسماء جلال دمها خفيف جدًا بره الكاميرا في الحقيقة، وكمان قدام الكاميرا».

أسماء جلال: محمد شاهين «خطير» في الكوميديا

ومن جانبها، تحدثت الفنانة أسماء جلال عن تعاونها مع الفنان محمد شاهين، مؤكدة أنه يمتلك موهبة كبيرة في الأداء الكوميدي، وقالت:«محمد شاهين خطير في الكوميديا، وكنا بنسخس من الضحك أثناء التصوير».

عمرو أديب يشيد بأداء أسماء جلال

ووجّه الإعلامي عمرو أديب إشادة خاصة بأداء أسماء جلال في الفيلم، قائلا: «شوفتك في الفيلم ممثلة بجد، مش بتمثلي عشان إنتي حلوة».

أسماء جلال: «عايزة الجمهور يشوفني ممثلة كوميدي مش بس شكلي»

وقالت أسماء جلال إنها حاولت تقديم أفضل ما لديها خلال الفيلم، مضيفة:«حاولت أبذل قصارى جهدي، وسيبت نفسي للمخرجة عشان أقدر أطلع شخصية كوميدية، وأقول للجمهور إني بمثل كوميدي مش عشان أنا حلوة».

وأكدت أن التجربة كانت مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة أنها منحتها مساحة حقيقية لإظهار قدراتها التمثيلية.

