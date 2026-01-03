حملات مرورية مكثفة وأكمنة ثابتة ومتحركة على الصحراوي الغربي بقنا

18 حجم الخط

كثفت الأجهزة الأمنية والمرورية من حملاتها على الطريق الصحراوي الغربي، بمحافظة قنا، وفي إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وبقيادة العميد محمد السيد رضوان، مدير إدارة مرور قنا.

وشملت الحملات إقامة أكمنة مرورية ثابتة في عدد من النقاط الحيوية على طول الطريق، إلى جانب تنفيذ حملات مرورية متحركة لمتابعة حركة السير وضبط المخالفات، فضلًا عن استخدام أجهزة الرادار لرصد السرعات الزائدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

انتشار الخدمات المرورية بقنا

كما تم تعزيز انتشار الخدمات المرورية على امتداد الطريق لتأمين الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو أعطال، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وضمان أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطريق.

وفي هذا السياق، أهابت محافظة قنا بالمواطنين وقائدي المركبات ضرورة الالتزام بالحارة المرورية المقررة، وعدم السير عكس الاتجاه، والالتزام بالسرعات المحددة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط المروري على الطرق السريعة.

