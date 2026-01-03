السبت 03 يناير 2026
ثقافة وفنون

الموت يفجع الشاعر عبد الله حسن والمطربة غادة رجب

الشاعر عبد الله حسن
الشاعر عبد الله حسن
 خيم الحزن على الوسط الفني والأدبي اليوم السبت، عقب إعلان الشاعر عبد الله حسن وفاة والده الدكتور حسن عبد العال.

والراحل حسن عبد العال هو حمى الفنانة غادة رجب زوجة الشاعر عبد الله حسن. 

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة العصر من مسجد "عوارة" بمدينة طنطا، حيث يوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة. 

ونعى الشاعر عبد الله حسن والده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" بكلمات مؤثرة قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الدكتور حسن عبد العال"، مشيرًا إلى أن الأسرة سوف تستقبل العزاء غدًا الأحد في دار المناسبات بطنطا.

الشاعر عبد الله حسن الدكتور الفنانة غادة رجب إنا لله وإنا إليه راجعون الوسط الفني دار المناسبات صلاة العصر صلاة الجنازة عبد الله حسن رحمة الله تعالي

