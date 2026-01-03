الموت يفجع الشاعر عبد الله حسن والمطربة غادة رجب

18 حجم الخط

خيم الحزن على الوسط الفني والأدبي اليوم السبت، عقب إعلان الشاعر عبد الله حسن وفاة والده الدكتور حسن عبد العال.

والراحل حسن عبد العال هو حمى الفنانة غادة رجب زوجة الشاعر عبد الله حسن.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة العصر من مسجد "عوارة" بمدينة طنطا، حيث يوارى الجثمان الثرى في مقابر العائلة.

ونعى الشاعر عبد الله حسن والده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" بكلمات مؤثرة قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الدكتور حسن عبد العال"، مشيرًا إلى أن الأسرة سوف تستقبل العزاء غدًا الأحد في دار المناسبات بطنطا.

