كأس الأمم الأفريقية، تشكيل تونس المتوقع أمام مالي في دور الـ16

كأس أمم أفريقيا 2025، يلتقي منتخب تونس أمام نظيره مالي مساء اليوم السبت، بملعب “محمد الخامس”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًّا في المغرب وحتى الثامن عشر من يناير الجاري.

تشكيل تونس المتوقع أمام مالي

ومن المتوقع أن يدخل منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري - منتصر الطالبي - ديلان برون - علي العابدي

خط الوسط: إلياس السخيري - فرجاني ساسي - محمد بلحاج محمود

خط الهجوم: حنبعل المجبري - إسماعيل الغربي - حازم المستوري

موعد مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية 2025

تقام مباراة تونس أمام مالي في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم السبت 3 يناير 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت تونس، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة تونس ومالي

تنقل مباراة تونس ضد مالي في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية على قناة beIN MAX 1.

ويتطلع المنتخب التونسي الذي يطارد لقبًا قاريًّا غائبًا منذ البطولة الوحيدة التي استضافها، وحقق لقبها عام 2004، إلى تحقيق الفوز والانتصار على مالي.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مباراة تونس ضد مالي مع المتأهل من مباراة السودان ضد السنغال في دور ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.

وتأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 بعد أن جمع 4 نقاط، احتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب نيجيريا المتصدر.

