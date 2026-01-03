السبت 03 يناير 2026
أخبار مصر

تصل إلى 40 في الساعة، شهب الرباعيات تزين سماء الليلة

شهب الرباعيات
شهب الرباعيات
أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زخة شهب الرباعيات ستزين السماء الليلة وهي من زخات الشهب المتوسطة، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 40 شهابًا في الساعة عند الذروة في الظروف المثالية للرؤية وهي ظلمة السماء وصفاء الجو.

سماء يناير تشهد أول قمر عملاق وزخات شهب في 2026 وهذا الوقت المناسب لمشاهدته

السماء في ديسمبر.. القمر العملاق يزين سماء الأسبوع الأول.. ظهور خاص لشهب الجوزاء والدببيات.. وبداية الشتاء فلكيا يوم 21 من الشهر الجاري

وتدخل الشهب الأرض في مخلفات مذنب قديم (2003 EH1) الذي يتقاطع مداره مع مدار كوكب الأرض وأفضل وقت لرؤية زخات الشهب عمومًا يكون بعد منتصف الليل بعيدًا عن اضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

وتتساقط هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة العواء Boots (بؤوتس) وهو سبب تسميتها، ولكن لسوء الحظ يكون القمر بدرًا طوال الليل في تلك الليلة، مما يعمل على قلة رؤية الكثير من الشهب.

اكتمال قرص القمر 

وفى ذات اليوم فإن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرًا كامل الاستدارة، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس.

ويشرق عند غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%.

وأوضح تادرس أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا في 1 وحتى 5 يناير.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون أو قمر الذئب، لأن في هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوي خارج البيوت. 

كما يُعرف أيضًا باسم القمر القديم أو بدر ما بعد الكريسماس.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية زخة شهب الرباعيات زخات الشهب شهب الرباعيات المعهد القومى للبحوث الفلكية اكتمال القمر

