التهاب الزائدة الدودية، حالة طارئة تهدد الحياة تستوجب التدخل الجراحي الفوري

يُعد التهاب الزائدة الدودية واحدا من أكثر الحالات الطبية الطارئة شيوعًا، وهو عبارة عن تهيج يصيب ذلك الأنبوب النسيجي الصغير الذي يمتد من الأمعاء الغليظة في الجانب السفلي الأيمن من الجسم، ورغم أن وظيفة الزائدة لا تزال محل بحث، حيث تحتوي على أنسجة متخصصة لإنتاج الأجسام المضادة، إلا أن استئصالها لا يؤثر على جودة حياة المريض مستقبلا.

ينقسم التهاب الزائدة الدودية إلى نوعين رئيسيين يختلفان في الحدة وطريقة التشخيص:

فالالتهاب الحاد هو النوع الأكثر انتشارا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، وتظهر أعراضه فجأة وتتفاقم بسرعة كبيرة خلال ساعات قليلة، مما يتطلب تدخلا طبيا عاجلا، بينما يعد الالتهاب المزمن حالة أقل شيوعًا وأكثر تعقيدا في التشخيص، حيث تظل الزائدة ملتهبة لفترات طويلة دون تفاقم مفاجئ، وتتميز بآلام أخف وطأة تظهر وتختفي على مدار أسابيع أو شهور أو حتى سنوات.

أسباب وعوامل الخطورة لالتهاب الزائدة الدودية

تشير الإحصاءات إلى أن الفئة العمرية بين 10 و30 عاما، والذكور، هم الأكثر عرضة للإصابة، بينما يندر حدوثه لدى الأطفال دون سن الثانية.

وتتعدد مسببات الالتهاب وتتمحور غالبا حول "الانسداد"، ومن أبرزها:

الحصوات البرازية

فرط تنسج اللمفاويات

العدوى والطفليات

الأورام والتهاب القولون

التليف الكيسي

أعراض التهاب الزائدة الدودية

تعتبر آلام البطن في الجانب السفلي الأيمن أو حول السرة العلامة الكلاسيكية الأولى، ولكن الأعراض قد تختلف وفقا لموقع الزائدة أو حالة المريض:

الأعراض الشائعة

فقدان الشهية الغثيان والقيء

انتفاخ البطن

الحمى الطفيفة

عدم القدرة على طرد الغازات

أعراض غير التقليدية

آلام الظهر

صعوبة التبول

تشنجات شديدة

اضطرابات معوية كالإمساك والإسهال.

وقد يظهر الألم في مكان أعلى بسبب تحرك الزائدة أثناء الحمل، وقد يصاحبه حموضة معوية أو ألم تحت القفص الصدري.

علاج التهاب الزائدة الدودية

تظل الجراحة هي الحل القياسي، ويتم إعطاء المريض مضادات حيوية وتخدير كامل قبل البدء بأحد الخيارين:

جراحة المنظار: وهي الأكثر شيوعا، وتتم عبر شقوق صغيرة وتسمح للمريض بمغادرة المستشفى خلال 24 ساعة.

الجراحة المفتوحة: يلجأ إليها الأطباء في حال انفجار الزائدة أو وجود جراحات سابقة، وتتطلب بقاء المريض في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوع.

مضاعفات التهاب الزائدة الدودية

يحذر الأطباء بشدة من تناول الطعام أو الشراب أو استخدام المسكنات والملينات أو الوسادات الحرارية عند الاشتباه بالالتهاب، لأن ذلك قد يؤدي لانفجار الزائدة.

المضاعفات الخطيرة في حال التأخر:

التهاب الصفاق: عدوى قاتلة تنتشر في تجويف البطن بعد انفجار الزائدة.

الخراج: تجمع صديدي يتطلب التصريف.

توقف حركة الأمعاء بشكل مؤقت.

الناسور: ممر غير طبيعي بين الأمعاء وأعضاء أخرى، وهي حالة نادرة تتطلب جراحة تصحيحية.

