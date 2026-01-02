بدء تسليم 1032 شقة لمستحقي سكن لكل المصريين بـ أكتوبر الجديدة

18 حجم الخط

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب تسليمات المرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين).

وصرح المهندس محمد عبد المقصود أن هذه الدفعة تشمل تسليم 55 عمارة سكنية بواقع 1032 وحدة ضمن المرحلتين الثالثة والخامسة، مشيرًا إلى أن الجهاز يسابق الزمن لإنهاء كافة الوحدات الجاري تنفيذها لتسليمها للمتعاقدين في المواعيد المحددة.



من جانبها، أوضحت المهندسه إيمان شبيب، نائب رئيس الجهاز، أن جدول التسليم سيبدأ من يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، ليشمل المواقع التالية:

منطقة غرب المطار (قطاع أ):

المرحلة الخامسة (موقع 51): تسليم العمارات من رقم (1058) إلى (1063) - تنفيذ شركة القاسم للمقاولات.

المرحلة الثالثة (موقع 58): تسليم العمارات من رقم (1051) إلى (1057) - تنفيذ شركة كابيتال للمقاولات.

المرحلة الثالثة (موقع 46): تسليم العمارات من رقم (770) إلى (779) - تنفيذ شركة أبو يحيى للمقاولات.

منطقة 800 فدان (قطاع أ):

المرحلة الثانية (موقع 37): تسليم 32 عمارة، من رقم (363) إلى (394) - تنفيذ شركة جنوب سوهاج للمقاولات (استكمال عروس النيل).

ويتقدم جهاز المدينة بالتهنئة للمواطنين المستفيدين، مؤكدًا استمرار العمل بكامل الطاقة وتكثيف المعدات والعمالة بالمواقع، لتذليل كافة العقبات وإنهاء إجراءات تسليم باقي الوحدات في المراحل الثالثة والخامسة تباعًا فور جاهزيتها.

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، عن معدلات تنفيذ مشروعات المرافق ورفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدينة.



وأشار إلى أعمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، وأعمال الكهرباء، وفرمة الطرق بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة بمناطقها A وB وC، كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمنطقة D، والتي شملت شبكات المياه والصرف وأعمال الفرمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة.



كما تابع الأعمال الجارية بالمنطقة المحصورة بين A5 وA6، والمنطقة الواقعة بين A2 وA5، بالإضافة إلى شمال المنطقة المحصورة بين A1 وA6، للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق، إلى جانب متابعة شبكة كهرباء جنوب غرب المدينة.



وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على ضرورة تكثيف المعدات وفرق العمل ورفع معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مؤكدًا التزام الشركات المنفذة بتطبيق أعلى معايير الجودة الفنية، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية، وتهيئة بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، ودعم خطط التنمية المستدامة بمدينة العاشر من رمضان.

كما عقد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، جلسة مزاد علني بمقر الجهاز، لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية والصيدليات، وسط حضور غفير من المستثمرين ورواد الأعمال.

شمل المزاد طرحًا متنوعًا استهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية الكبرى في المدينة، وخاصة في منطقة "غرب المطار" ومنطقة "زهراء أكتوبر الجديدة"،ابني بيتك ,,سكن مصر وتضمن:

محلات تجارية: بمساحات متنوعة تبدأ من 10 م2 لتناسب مختلف الأنشطة (سوبر ماركت، مطاعم).

صيدليات: لخدمة قطاعات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين".

وحدات إدارية: لتوفير مقرات للشركات والعيادات الطبية.

شهدت الجلسة منافسة قوية بين المزايدين، مما عكس القيمة المضافة لـ مدينة أكتوبر الجديدة كمركز جذب استثماري رائد في عام 2025. وأسفر المزاد عن نتائج استثنائية، حيث:

سعر المتر: سجلت أسعار الترسية للمحلات التجارية أرقامًا تعكس حجم القوة الشرائية المتوقعة بالمدينة، مقتربة من حاجز الـ ١٨٠ ألف جنيه للمتر في المناطق الأكثر تميزًا.

أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذا المزاد يأتي كختام قوي لعام 2025، مشيرًا إلى أن المدينة باتت وجهة الاستثمار الأولى..

