موعد التقديم للموسم الثالث من مسابقة الصور العلمية 2025 وشروط المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم للموسم السادس من مسابقة الصور العلمية لاختيار أفضل الصور العلمية لعام 2026.

وأوضحت الأكاديمية أن المسابقة، التي تُعد الأولى من نوعها، ينظمها قطاع العلاقات العلمية والثقافية، وتستهدف جميع المهتمين بالتصوير العلمي.

موعد التقديم لمسابقة الصور العلمية 2025

بدأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجیا في تلقي طلبات الراغبين في المشاركة بمسابقة الصور العلمية، اعتبارًا من 1 يناير ويستمر التقديم حتى 28 فبراير 2026، في إطار دور الأكاديمية في نشر الثقافة العلمية وتعزيز التواصل بين العلم والمجتمع.

ويمكن الاطلاع على شروط وضوابط المشاركة في المسابقة عبر الموقع الرسمي للأكاديمية من هنـــــا.

مجالات مسابقة الصور العلمية

تشمل المسابقة ستة مجالات رئيسية هي:

عوالم خفية: الصور المجهرية التي تكشف تفاصيل غير مرئية بالعين المجردة.

كوكبنا المتغير: التغير المناخي، التنوع البيولوجي، والظواهر الجيولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

سيمفونية الحياة: توثيق سلوك الكائنات الحية وتفاعلها مع البيئة.

الفضاء والكون: الظواهر الفلكية والنجوم وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء.

الهندسة والابتكار: العمارة المستدامة، الروبوتات، والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

ناس العلم: توثيق العلماء والباحثين أثناء عملهم في المعامل أو مواقع البحث الميداني.

شروط المشاركة في مسابقة الصور العلمية

اشترطت الأكاديمية أن تكون الصور أصلية ومن تصوير المشارك نفسه، مع إرفاق ملف البيانات الوصفية الأصلي (EXIF Data) لكل صورة، وعدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع السماح فقط بالتحسينات التقنية البسيطة التي لا تؤثر على الظاهرة العلمية المصورة.

كما يشترط إرفاق وصف علمي دقيق لكل صورة يتراوح بين 30 و100 كلمة، والالتزام بالأخلاقيات العلمية وعدم الإضرار بالكائنات الحية أو البيئة.

وأكدت الأكاديمية أن الاشتراك في المسابقة مجاني، على أن يوافق المشارك على منح الأكاديمية حق استخدام الصور لأغراضها العلمية والثقافية.

الجوائز المقدمة للفائزين بمسابقة الصور العلمية

وتمنح الأكاديمية جوائز مالية قيمة للفائزين في كل مجال، بواقع 20 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألف جنيه للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث.

ودعت الأكاديمية الراغبين في المشاركة إلى رفع الصور وملء نموذج التقديم من هنـــــا.

