دايت الديتوكس، هل يحتاج الجسم أن يتخلص من السموم؟

18 حجم الخط

يتصدر "دايت الديتوكس" (Detox) قائمة الخطط الغذائية الأكثر رواجًا، حيث تروج كحل سحري لتخليص الجسم من السموم وفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، وتستند هذه الأنظمة إلى فرضية مفادها أننا نعيش في بيئة محاطة بالملوثات في الهواء والماء والغذاء، مما يؤدي إلى تراكم المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية في الأنسجة والخلايا الدهنية، مسببة أعراض مثل الصداع، التعب، والانتفاخ.

كيف يعمل دايت الديتوكس؟

تتعدد أساليب "التطهير" وتتنوع بين الحرمان التام والتقنين الغذائي، وأبرزها:

الصيام: الامتناع عن الطعام لفترة محددة بهدف منح أعضاء الجسم "استراحة" لاستعادة كفاءتها.

الحمية المقيدة: استبعاد مجموعات غذائية كاملة كاللحوم الحمراء، الألبان، الجلوتين، والأطعمة المصنعة، والتركيز حصرًا على الخضروات والفاكهة العضوية.

تنظيف العصائر والسوائل: استبدال الوجبات الصلبة بعصائر الفاكهة والخضروات أو سوائل مثل المرق و"السموذي"، ومن أشهرها المطهر الذي يعتمد على مزيج الليمون وشراب القيقب والفلفل الحريف.

النظام النيئ: تناول الأطعمة في حالتها الطبيعية دون طهي، بزعم أن الحرارة (فوق 48 درجة مئوية) تدمر المغذيات وتنتج مواد ضارة.

المكملات والأعشاب: استخدام حبوب أو مساحيق مثل الشاي الأخضر، الكركم، وجذور الهندباء لدعم الكبد والكلى، أو الفحم النشط لربط السموم في الأمعاء.

فوائد الديتوكس

زيادة تناول الفيتامينات والمعادن (في حمية العصائر).

كشف الحساسية تجاه أطعمة معينة (مثل الغلوتين).

كسر العادات الغذائية السيئة والإدمان على السكريات.

شعور فردي بزيادة الطاقة وتحسن الحالة المزاجية.

هل نحتاج فعلًا للديتوكس؟

رغم شعور الكثيرين بالتحسن بعد اتباع هذه الحميات، يعيد الخبراء ذلك إلى الانقطاع المؤقت عن الأطعمة غير الصحية وتقليل السعرات الحرارية، وليس لعملية "طرد السموم"، وتؤكد الأبحاث العلمية المحدودة في هذا المجال أن جسم الإنسان يمتلك نظام متطور وفطري للتخلص من الفضلات عبر الكبد والكلى، مما يجعل التدخل الخارجي عبر "الديتوكس" غير ضروري طبيًا.

تحذيرات طبية وخطوات استباقية للديتوكس

يؤكد المختصون أن الإقدام على هذه الخطوة يتطلب وعيًا بمخاطرها، خاصة وأن بعض المنتجات غير مرخصة وقد تحتوي على مواد غير قانونية. لذا ينصح بالآتي:

استشارة الطبيب: ضرورة قصوى خاصة للحوامل، المرضعات، ومن يعانون من اضطرابات الأكل أو السكري.

التخطيط المسبق: تجهيز الوجبات منزليًا لتجنب الإغراءات، مع مراعاة أن نقص السعرات قد يسبب الخمول وضعف التركيز.

مخاطر الديتوكس

نقص العناصر الأساسية مثل البروتين والحديد.

آثار جانبية كالإرهاق، الدوار، وآلام العضلات.

مشاكل هضمية نتيجة التغيير المفاجئ في النمط الغذائي.

مخاطر صحية لمرضى الكلى بسبب مادة "الأوكسالات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.