مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة

18 حجم الخط

تطلق محافظة البحيرة برنامجًا توعويًا شاملًا بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وضمن الخطة القومية لمكافحة المخدرات، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ البرامج والمبادرات التوعوية لبناء جيل واعٍ وسليم، لمواجهة مخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.

تنفيذ عدد من المبادرات والندوات وورش العمل

ويُنفذ البرنامج خلال الفترة من الأحد 4 يناير 2026 وحتى الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويشمل عددًا من المبادرات الميدانية والندوات وورش العمل التوعوية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك على النحو التالي منها تنفيذ عدد من المبادرات والندوات وورش العمل تحت شعار «القرار قرارك»، خلال الفترة من الأحد 4 يناير 2026 وحتى الخميس 8 يناير 2026، وذلك بعدد من الجهات، تشمل: مديريات التموين، الزراعة، التنظيم والإدارة، إدارة التربية والتعليم بكوم حمادة، والإدارة الزراعية بكوم حمادة.

تنفيذ 3 مبادرات ميدانية توعوية بمجالس المدن

حيث سيتم العمل علي تنفيذ (3) ورش عمل لمكلفات الخدمة العامة (3) مراكز بالمحافظة، على أن يتم تنظيم لقاء توعوي بإحدى منظمات المجتمع المدني الكبرى بكل مركز في ختام كل أسبوع، وذلك خلال الفترة من الأحد 11 يناير، وحتى الخميس 28 يناير 2026، تنفيذ عدد (3) مبادرات ميدانية توعوية بمجالس المدن، وعدد (3) مبادرات بمجالس القرى التابعه لها، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 1 فبراير وحتى الخميس الموافق 17 فبراير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.