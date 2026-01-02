"طلعت مصطفى" تتقدم بخطى ثابتة في 2026 مع أول مشروع باستخدام تقنيات ما بعد الذكاء الصناعي (صور)

18 حجم الخط

مع انطلاق عام 2026، تواصل مجموعة طلعت مصطفى، تعزيز ريادتها كأكبر مطور عقاري في مصر والشرق الأوسط، مستفيدة من خبرتها الكبيرة ومحفظتها الاستثمارية الضخمة لتنفيذ مشروعات متكاملة تعكس التزامها بتطوير المدن السكنية والفنادق الفاخرة والوجهات العمرانية الذكية.

وتستعد المجموعة لإطلاق سلسلة من المشروعات خلال العام الجديدة، لتؤكد مكانتها كرائدة في قطاع العقارات والتنمية العمرانية، مع القدرة على صياغة معايير جديدة للنمو الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على السكن والخدمات الفندقية العالمية.

وتستهل مجموعة طلعت مصطفى، العام الجديد بإطلاق مشروع مدينتي الجديد The Spine، الوجهة العمرانية الجاذبة في شرق القاهرة، والتي تمتد على مساحة 2.4 مليون متر مربع وتضم مزيجًا متكاملًا من المناطق السكنية والإدارية والتجارية والفندقية.

ويعتمد المشروع على تقنيات ما بعد الذكاء الصناعي لتعزيز الابتكار والقدرات الإبداعية في التصميم والتخطيط العمراني، ليعكس قدرة "طلعت مصطفى" على تقديم بيئات عمرانية متطورة تلبي متطلبات السكان والمستثمرين على حد سواء، مع التأكيد على الجودة والكفاءة في التنفيذ.

وفي إطار التزامها بالمواعيد والشفافية مع العملاء، تعتزم المجموعة تسليم وحدات المرحلة الأولى في مدينة "نور" خلال 2026، في خطوة مهمة لتعزيز الثقة مع المستثمرين والمشترين، ويمثل نموذجًا للمدن السكنية المتكاملة، ويضم مرافق تعليمية وصحية وتجارية متطورة، مع مراعاة أفضل معايير التخطيط العمراني الحديثة، ما يعكس قدرة الشركة على إدارة المشاريع الكبيرة بكفاءة عالية والالتزام بمواعيد التسليم.

أما في الساحل الشمالي، تواصل المجموعة تسريع وتيرة تنفيذ مشروع ساوث ميد، حيث سيتم ضخ نحو 10 مليارات جنيه لإنشاء حوالي 200 عمارة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والذي يتميز بالتصميم الحديث والمرافق المتكاملة، ويستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن الفاخر في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في المناطق المحيطة، ما يعزز مساهمة المشروع في الاقتصاد المحلي ويعكس قدرة طلعت مصطفى على تنفيذ مشاريع عملاقة على نطاق واسع.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، تواصل مجموعة "طلعت مصطفى" نشاطه المكثف خلال 2026، مع استكمال إنشاءات فندق فورسيزونز مدينتي وفورسيزونز الأقصر، بالإضافة إلى تعزيز الطاقة الفندقية لفندق مينا هاوس بالأهرامات بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك جزءًا من استراتيجية المجموعة لتقديم تجربة فندقية عالمية، وتعظيم مساهمة القطاع الفندقي في الناتج المحلي، ودعم السياحة الفاخرة في مصر.

