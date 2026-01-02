وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات في 2025

18 حجم الخط

قام فريق عمل وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، على مدار عام 2025م برفع 159 ألفا و130 طن قمامة ومخلفات مبانٍ من مراكز ومدن المحافظة، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

رفع 159130 طن قمامة مخلفات مبانٍ

صرح بذلك المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية، مبينا أنه على مدار العام 2025، قام فريق عمل الوحدة برفع كميات ضخمة من القمامة ومخلفات المباني، وأوضح أنه بالفعل تم رفع 159 ألفا و130 طن قمامة بواقع 6441 نقلة بالسيارات، وذلك من مراكز ومدن المحافظة، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، كما تم عمل الصيانة الدورية وتسوية المطالع للمدفن الصحي بالخطارة.

تكثيف حملات رفع القمامة والردش ومخلفات المبانى

بدوره وجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية فريق عمل وحدة التدخل السريع بمحافظة المحافظة بتكثيف حملات رفع القمامة والردش ومخلفات المباني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالمنظر الجمالي والحضاري للمحافظة.

ملف النظافة العامة على رأس الأولويات بالمحافظة

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تسعى بخطى ثابتة نحو التحول الأخضر، مؤكدًا أن ملف النظافة العامة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما له من دور مباشر في الحفاظ على الصحة العامة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمراكز ومدن المحافظة، مشددا على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن ومعالجتها بيئيًا للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.