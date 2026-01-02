الجمعة 02 يناير 2026
وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات في 2025

قام فريق عمل وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، على مدار عام 2025م برفع 159 ألفا و130 طن قمامة ومخلفات مبانٍ من مراكز ومدن المحافظة، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي ثان الزقازيق

 رفع 159130 طن قمامة مخلفات مبانٍ  

صرح بذلك المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بمحافظة الشرقية، مبينا أنه على مدار العام 2025، قام فريق عمل الوحدة برفع كميات ضخمة من القمامة ومخلفات المباني، وأوضح أنه بالفعل تم رفع  159 ألفا و130 طن قمامة بواقع 6441 نقلة بالسيارات، وذلك من مراكز ومدن المحافظة، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، كما تم عمل الصيانة الدورية وتسوية المطالع  للمدفن الصحي بالخطارة. 

تكثيف حملات رفع القمامة والردش ومخلفات المبانى 

بدوره وجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية فريق عمل وحدة التدخل السريع بمحافظة المحافظة بتكثيف حملات رفع القمامة والردش ومخلفات المباني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالمنظر الجمالي والحضاري للمحافظة.

محافظ الشرقية: توفيق أوضاع 2400 حالة بعدد من المراكز

  ملف النظافة العامة على رأس الأولويات بالمحافظة 

 وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تسعى بخطى ثابتة نحو التحول الأخضر، مؤكدًا أن ملف النظافة العامة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما له من دور مباشر في الحفاظ على الصحة العامة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمراكز ومدن المحافظة، مشددا على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن ومعالجتها بيئيًا للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

