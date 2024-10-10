أكرم حسني رفقة ويل سميث في السعودية

التقي الفنان أكرم حسني بالنجم العالمي ويل سميث بالمملكة العربية السعودية، أثناء استضافة الأخير لإقامة ماستر كلاس له بالرياض.

ونشر أكرم حسني لقطات من ظهوره رفقة "سميث" وأرفقها بتعليق : تشرفت بوجودي في النسخة الثانية لمنتدي الأفلام السعودي بالرياض، بحضور نخبة من الفنانين والمنتجين من جميع أنحاء العالم والاستمتاع بجلسة حوارية للنجم العالمي ويل سميث



يشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تشارك في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي.

وهو المنتدي الذي يقام في الفترة من ٩ إلى ١٢ أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض برعاية وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام السعودية.

المتحدة

ويشارك في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي 120 جهة من 25 دولة وتتضمن معرضًا لنخبة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية؛ لاستعراض أهم الابتكارات في قطاع الأفلام، ومنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والشركات التابعة لها مثل يونايتد ستديوز وميديا هب وسينرجي فيلمز، باعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات المعنية بصناعة السينما والإعلام في المنطقة.