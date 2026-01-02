الجمعة 02 يناير 2026
رياضة

مصري وحيد وغياب صلاح، كاف يُعلن التشكيل المثالي لدور المجموعات بأمم أفريقيا 2025

محمد صلاح
محمد صلاح
كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن التشكيل الأمثل عقب ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

اختتمت منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، وسط تألق لافت لعدد من النجوم الذين تصدروا قائمة هدافي البطولة حتى الآن.

وتنطلق منافسات دور ثمن النهائي بكأس الأمم الإفريقية غدا السبت 3 يناير الجاري، في السطور التالية نقدم إليكم قائمة الهدافين حتى الآن.

وتصدر منتخب المغرب ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، يليه منتخب مالي بـ3 نقاط، فيما تقاسم منتخبا جزر القمر وزامبيا المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، اعتلى منتخب مصر الصدارة برصيد 7 نقاط، متقدمًا على جنوب أفريقيا صاحبة المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما حل منتخبا أنجولا وزيمبابوي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين ونقطة واحدة على الترتيب.

التشكيل الأمثل لمباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا
واقتصر اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تواجد لاعب واحد فقط من صفوف منتخب مصر في التشكيل المثالي لدور المجموعات، وهو حارس المرمى محمد الشناوي، بينما توزعت بقية الأسماء المختارة على النحو التالي:

- حارس مرمى: محمد الشناوي (مصر).

- خط الدفاع: نصير مزراوي (المغرب)، توانزيبي (الكونغو)، تاباسوبا (بوركينا فاسو)، على العابدي (تونس).

- خط الوسط: إبراهيم دياز (المغرب)، باليبا (الكاميرون)، لوكمان (نيجيريا).

- خط الهجوم: رياض محرز (الجزائر)، أماد ديالو (كوت ديفوار)، ساديو ماني (السنغال).

