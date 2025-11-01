هل يمكن الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية للقاصر في البنك الزراعي؟

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول إمكانية الاقتراض بضمان الأوعية الادخارية للقاصر.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أنه بالفعل يتيح النظام التمويلي في الفروع إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

وحول مزايا قرض الأوعية الادخارية في فروع البنك الزراعي فهي تشمل ما يلي:

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية

ومن جانب آخر يتسائل العديد من عملاء بنك الزراعي المصري حول ضرورة وجود دراسة جدوى لتمويل الأنشطة الصناعية والمصانع.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي، أنه لا بد من أن تتضمن أوراق القرض في الأنشطة الصناعية دراسة جدوى للمشروع.

وحدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

