الناتو يطلق اليوم أكبر مناورة بحرية في بحر البلطيق وروسيا تندد تصفها بـ"الاستفزازية"

تنطلق صباح اليوم الخميس من مدينة روستوك الواقعة شمال شرق ألمانيا أولى السفن الحربية المشاركة في التمرين العسكري واسع النطاق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) "بالتوبس"، والذي يجرى سنويا في بحر البلطيق.

أكبر المناورات البحرية للناتو

ويعد هذا التمرين بقيادة الولايات المتحدة من أكبر المناورات البحرية للناتو، إذ يشارك فيه نحو 50 سفينة، وأكثر من 25 طائرة، وما يقرب من 9 آلاف جندي من 17 دولة. ومن المقرر أن يستمر حتى 20 يونيو الجاري.

ويكتسب بحر البلطيق أهمية استراتيجية متزايدة، خاصة في ظل الحرب المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وتعد روسيا الدولة الوحيدة من بين الدول التسع المطلة على بحر البلطيق التي لا تنتمي إلى عضوية الناتو.

وانتقدت موسكو التمرين ووصفته بأنه استفزاز، بينما نفذت قواتها البحرية مناورات عسكرية خاصة بها في بحر البلطيق خلال الأيام الماضية.

تمرين "بالتوبس"

يذكر أن تمرين "بالتوبس" يجرى منذ أكثر من 50 عاما، لكن هذه هي المرة الأولى التي ينطلق فيها من مدينة روستوك، التي تعد المقر الرئيسي للقيادة البحرية الألمانية.

وأكد حلف الناتو أن هذه المناورة تمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون داخل الحلف، إلى جانب إظهار قدرة ردع قوية.

وأمس الأربعاء عربت روسيا، عن إدانتها لمناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) البحرية، التي تستمر لمدة أسبوعين في بحر البلطيق، ووصفتها بأنها “استفزازية”..

واتهم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، الحلف الغربي بالتحضير لمواجهة مع روسيا من خلال مناوراته السنوية "بالتوبس".

وقال جروشكو، إن "لأمر يتعلق بتحقيق التفوق في جميع المجالات: البرية والبحرية والجوية.

وأضاف جروشكو، لوكالة تاس الروسية للأنباء: "بالطبع، هذه التدريبات استفزازية للغاية".

وتابع جروشكو: "نحن نقيم الأنشطة العسكرية لحلف الناتو كجزء من الاستعدادات لصراع عسكري مع روسيا".

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