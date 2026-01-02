18 حجم الخط

يعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل من المسلسلات التي يتابعها قطاع كبير من الجمهور حاليًّا بفضل قصته المختلفة وأداء النجوم المشاركين به، ولقد بدأ العد التنازلي لنهاية المسلسل وهو ما دفع المشاهدون للبحث عن موعد عرض آخر حلقاته.

موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة الأخيرة

ومن المقرر عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة الأخيرة الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة على منصة شاهد.

وعادة ما تطرح منصة شاهد 3 حلقات من العمل كل أسبوع وبالتالي سيتم طرح الحلقة 13 و14 و15 دفعة واحدة يوم الأربعاء المقبل.

عدد حلقات مسلسل لا ترد ولا تستبدل

وينتمي مسلسل لا ترد ولا تستبدل إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إن عدد حلقاته 15 حلقة فقط وهو ما يجعله من الأعمال ذات الأحداث المكثفة.

ومسلسل لا ترد ولا تستبدل من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج، كما أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: الفنانة دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دينا نجم عبد الناصر، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج المخرجة مريم أبو عوف التي سبق وأخرجت عددا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل “وش وضهر”، وأول جزءين من مسلسل “ليه لأ”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.