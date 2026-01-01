الخميس 01 يناير 2026
اقتصاد

أستاذ اقتصاد: العالم يتجه لنظام مالي متعدد الأقطاب وتراجع الاعتماد على الدولار

العالم يتجه لنظام مالي متعدد الأقطاب وتراجع الدولار
توقع الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري تحولات جوهرية قد تمهد لظهور نظام مالي عالمي جديد، يقوم على التعددية النقدية ويقل فيه الاعتماد على عملة واحدة، في مقدمتها الدولار الأمريكي.

روسيا نموذج لقدرة الاقتصادات الكبرى على تجاوز العقوبات وإعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية

وقال درويش، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن روسيا استطاعت إدارة صراعها الشامل مع الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، ونجحت في تحقيق مكاسب عسكرية واقتصادية، رغم تعرضها لما وصفه بأكبر حزمة عقوبات في التاريخ الحديث، ما يعكس تغير قواعد اللعبة في الاقتصاد العالمي.

الولايات المتحدة والغرب يجيدون تصدير الأزمات عبر الحروب والاضطرابات الاقتصادية العالمية

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الولايات المتحدة والدول الغربية تمتلك خبرة طويلة في تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، من خلال افتعال النزاعات والحروب وخلق الإشكاليات التي تضرب استقرار الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل الدول الأضعف كلفة الأزمات الكبرى.

 

التحرر التدريجي من هيمنة الدولار ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصادات الوطنية


وأكد درويش أن مواجهة هذه التحديات تفرض على الدول، خصوصًا النامية، ضرورة الانضمام إلى تكتلات واتحادات اقتصادية دولية، والتحوط من المخاطر عبر الخروج التدريجي من عباءة الدولار، من خلال تبني سلة عملات متنوعة والبحث عن بدائل نقدية أكثر أمانًا واستقرارًا.

المعادن الثمينة والثروات الوطنية أدوات حماية اقتصادية في عصر التحول الرقمي

وأشار إلى أن تأمين الاقتصاد لم يعد يقتصر على السياسات النقدية التقليدية، بل بات يعتمد أيضًا على تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية والمعادن الثمينة، التي دخلت بدورها مرحلة جديدة من الرقمنة، ما يمنحها دورًا محوريًا في حماية الاقتصادات من الصدمات العالمية.

دول العالم الثالث في مرمى تداعيات الأزمة الغربية المقبلة إذا غابت استراتيجيات التحوط


واختتم الدكتور عبد اللطيف درويش تصريحاته بالتحذير من أن دول العالم الثالث قد تكون الضحية القادمة للأزمات الاقتصادية الغربية، في حال استمرار سياسة تصدير الأزمات دون امتلاك هذه الدول أدوات حماية كافية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب وعيًا اقتصاديًا جديدًا واستراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة نظام عالمي آخذ في التحول.

