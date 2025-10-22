البرنامج الغنائي لـ علي الحجار بحفلة الليلة في مهرجان الموسيقى العربية 33

يستعد المطرب على الحجار لإحياء حفل غنائي جديد على مسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الذي تقام حاليا دورته الـ 33 بدار الأوبرا المصرية.

حفل على الحجار

ومن المقرر أن يشدو الحجار فى حفلة اليوم الأربعاء بمهرجان الموسيقى العربية، بباقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة منها (الشهد والدموع، مسألة مبدأ،علي قد ما حبينا، اتفقنا، ريشة، إسكندراني، تجيش نعيش، في قلب الليل، عارفة، نادني، بوابة الحلواني)، ويُقام الحفل بدايةً من التاسعة مساء وحتى منتصف الليل.

نجوم الأوبرا المشاركون في مهرجان الموسيقى العربية

و يعد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تظاهرة موسيقية غنائية تتعرف الوفود من خلالها على مستويات الموسيقى والغناء العربي، ولقد تركت فعالياته أثرا ملموسا في بلورة الأعمال الفنية، ففي كل عام تلتقي من خلال هذا المهرجان بكل جديد من الإنتاج العربي الذي تقدمه الفرق الفنية العربية والأصوات الواعدة التي تحتاج إلى التوجيه والدعم والتشجيع ومن خلال المؤتمرات السنوية رفيعة المستوى التي يقيمها مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقدم الأبحاث ذات المستوى العلمي الدقيق المتعلقة بأهم القضايا الموسيقية العربية.

ويشارك عدد من نجوم دار الأوبرا في فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33، وهم حنين الشاطر، حسام حسنى، كنزى، فرح الموجى، عمرو سليم، ايات فاروق، محمد حسن، مؤمن خليل، احمد عفت، ايناس عز الدين، حنان عصام، نهاد فتحى، رحاب عمر، محمد الطوخى، نهى حافظ، وليد حيدر، مى حسن، ياسر سليمان، محمود عبد الحميد، عبير أمين، عصام محمود، داليا عبد الوهاب، ايه عبد الله، يحيى عبد الحليم، احمد سعيد، هند النحاس، إبراهيم رمضان، محمد عبد الحميد، اشرف زيدان، حاتم زيدان، ابراهيم فاروق، تامر نجاح.

كما يشارك: ايهاب ندا، سماح عباس، هبة عادل، أنغام مصطفى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيى صلاح، أحمد الوزيرى، أحمد صبرى، محمد شوقى، غادة ادم، محمد طارق، ولاء طلبة، أحمد رجب، سامح منير، أحمد عصام، آلاء أيوب، أحمد محسن، أميرة أحمد، رضوى سعيد، محمد متولى، رحاب مطاوع، تامر عبد النبى، أشرف وليد، محمد الخولى، ياسر سعيد، سعيد عثمان، أمير رفاعى، السيد وهب الله، هبة إسماعيل، وائل أبو الفتوح، يمنى حسن، سارة مجدى.

