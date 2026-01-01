الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

رابط الاستعلام عن المرشحين للامتحان الإلكتروني لشغل وظائف بهيئة الإسعاف

بوابة الوظائف الحكومية،
بوابة الوظائف الحكومية، فيتو
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (4000) وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا 
 


وأوضح الجهاز أن الامتحان الإلكتروني سيتم عقده وفقًا للمواعيد المُعلنة لكل متقدم على صفحة الاستعلام بالموقع.

 


وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 4 نوفمبر 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومتابعة الموقع لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات والإجراءات التالية.

