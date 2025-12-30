الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

نور النبوي ضيف معتز التوني في "فضفضت أوي" غدًا

نور النبوي ومعتز
نور النبوي ومعتز التوني، فيتو
يحل الفنان الشاب نور النبوي ضيفا على برنامج "فضفضت أوي"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية، غدًا الأربعاء، وظهر نور على بوستر البرنامج الذي طرحته منصة Watch it عبر حسابها على فيس بوك برفقة معتز التوني.

وأرفق حساب منصة Watch It على فيس بوك تعليق: “نور النبوي ضيف معتزالتوني في الحلقة الجديدة من "فضفضت أوي" ”.

برنامج فضفضت أوي

و"فضفضت أوي" برنامج مختلف، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من نجوم الفن، ويعد برنامج "فضفضت أوى" من أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية، وهو مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، ومن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد.

بالاضافة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا.

فضفضت أوي معتز التوني نور النبوي الفنان نور النبوي برنامج فضفضت أوى المخرج معتز التوني

