بدء التصويت بالداخل في جولة الإعادة بالدوائر الـ 30 الملغاة السبت المقبل

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، عملية تصويت المصريين بالداخل في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الـ30 الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، يوم السبت المقبل.

سفارات مصر بالخارج تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك بعدما بدأت أمس الأربعاء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج أبوابها، لاستقبال المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، لتنتهى اليوم الخميس عملية التصويت بالخارج، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

تفاصيل جولة الإعادة في 30 دائرة

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، في 10 محافظات.

موعد تصويت المصريين بالداخل في جولة الإعادة

يشار إلى أن موعد تصويت المصريين بالداخل، يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026.

موعد إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة في الدوائر 30 دائرة الملغاة

ومن المقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير 2026، حيث تجرى الانتخابات على 49 مقعدًا، بين 98 مترشحًا.

مكان جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025

وتشمل جولة الإعادة بالخارج 27 دائرة في 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وهى محافظات (الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية والفيوم)، وتجرى في 139 مقرا انتخابيا داخل 117 دولة.

ويبدأ مجلس النواب في العاصمة الجديدة، استقبال الأعضاء المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات 2025 بنظامي الفردي والقائمة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 4 يناير 2026.

استعدادات الأمانة العامة لاستقبال أعضاء مجلس النواب 2026

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة لاستقبال الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025.

