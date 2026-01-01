كأس الأمم الإفريقية، تعرف على إحصائيات دور المجموعات في الكان

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، أسدل الستار أمس الأربعاء على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب بمشاركة عمالقة القارة السمراء.

وجاءت إحصائيات دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

إحصائيات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا

عدد المباريات: 36

انتصارات/ هزائم: 26

التعادلات: 10

التعادلات السلبية: 3

التعادلات الإيجابية: 7

ركلات جزاء: 15

ركلات جزاء مسجلة: 11

ركلات جزاء ضائعة: 4

أهداف: 84

نسبة التهديف لكل مباراة: 2.4

بطاقات صفراء: 125

بطاقات حمراء 6

مواجهات ومواعيد مباريات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

منتخب مصر يواجه بنين في ثمن النهائي

وضرب منتخب بنين موعدًا مع منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم إفريقيا، بعد تأهل بنين ثالثًا عن المجموعة الرابعة.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2025، وتنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

