بدء تنفيذ مشروع خط المياه قطر 1000 مم بحدائق العاصمة

كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، عن تفاصيل بدء الأعمال بمسار مشروع خط المياه قطر ١٠٠٠ مم، الذي يبدأ مساره من محطة رفع المياه بالمدينة وصولا إلى المنطقة الصناعية غرب المدينة بطول ١٥ كم تقريبا.

وأشار إلى أهمية هذا الخط،في زيادة تدفق المياه لـمدينة حدائق العاصمة واستقرار ضخ المياه بكامل المدينة، حيث إنه سيقوم بالتغذيه الدائمة بالمياه لباقي المناطق غرب منطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة وتشمل (كمبوند نور، كمبوند مصر الجديدة، منطقه أراضي بيت الوطن، المرحلة السادسة سكن كل المصريين، المنطقه الصناعية) بمدينة حدائق العاصمة.



وأكد المهندس أحمد العربي، علي الشركة القائمة بتنفيذ الأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها، وسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة، وتطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ والمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمدينة حدائق العاصمة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة من أجل مدينة متكاملة المرافق.

واجتمع المهندس محمد حفناوي رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، مع الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة يونيسف مصر، والمهندسة رشا مرزوق، مسؤولة برنامج المياه باليونيسف، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

تناول الاجتماع أوجه التعاون السابق مع اليونسيف لقطاع المعامل، إلى جانب التعاون في مجالات التوعية المجتمعية، واوجه التعاون المستقبلي لرفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس والوحدات الصحية، مع التركيز على نشر ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك بين مختلف الفئات العمرية.

كما تم خلال اللقاء عرض ومناقشة فكرة برنامج القرض الدوار لتوصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب أو الصرف الصحي، وفقًا لمعايير دقيقة لاختيار الأسر الأكثر احتياجًا، استنادًا إلى بحوث الحالة التي تُجريها إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، وبما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج وتحقيق العدالة الاجتماعية.









