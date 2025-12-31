الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

مسئولو الإسكان يتابعون مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بالعبور الجديدة

أحمد عمارة
أحمد عمارة
18 حجم الخط

استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، كلًا من الدكتور أحمد عمارة وإيهاب المراكبي، مساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية، وذلك لمتابعة ملفات العمل الحيوية بالمدينة.

وتناول اللقاء متابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة، والوقوف على الموقف التنفيذي المكثف لنهو طلبات التقنين، إلى جانب مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه ملف التقنين بمدينة العبور الجديدة، والعمل على وضع حلول عملية تسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار القانوني للأراضي.

كما شهد الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف مناطق المدينة الواعدة، في ضوء ما تمتلكه العبور الجديدة من مقومات عمرانية وتنموية جاذبة للاستثمار، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأكد المهندس محمود مراد حرص جهاز المدينة على استمرار التنسيق الكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودفع معدلات الأداء بملفات التقنين والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد العمراني وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المتكاملة بالمدن الجديدة.

وكانت قد كشفت  وزارة الإسكان عن تخصيص مساحة 790 فدانا لشركات ومطورين وفقا لآلية (VIB)، وبحسب آلية الاستثمار الأجنبي تم تخصيص 1250 فدانا منذ يناير 2025 وحتى الآن، وآلية الاستثمار المصري 1710 أفدنة منذ يناير 2025 وحتى الآن بالمدن الجديدة.


وفيما يخص المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، نجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منذ 2014 في تنفيذ 773.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 250 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة أخرى. 

ووصل عدد المستفيدين في ديسمبر ٢٠٢٥ إلى نحو ٦٩٥ ألف مستفيد من بينهم ١٠١ ألف مستفيد منذ يوليو ٢٠٢٤، بينما بلغ إجمالي الوحدات المنفذة منذ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه ٩٥ ألف وحدة وهو ما يعكس نموا حقيقيا في قدرة برنامج الإسكان الاجتماعي على الوصول للمستحقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عمارة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين هيئة المجتمعات العمرانية الجديد هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

رئيس الوزراء يستعرض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين 3 مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

القبض على سائق سيارة ربع نقل دهس شخصا في الزقازيق (فيديو)

أمم إفريقيا 2025، التشكيل الرسمي لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو

خدمات

المزيد

ما الحد الائتماني لإصدار بطاقات بنك مصر بضمان مصرف آخر؟

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

تعرف على سعر السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

المزيد
الجريدة الرسمية
ads