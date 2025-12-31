مسئولو الإسكان يتابعون مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بالعبور الجديدة

18 حجم الخط

استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، كلًا من الدكتور أحمد عمارة وإيهاب المراكبي، مساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية، وذلك لمتابعة ملفات العمل الحيوية بالمدينة.

وتناول اللقاء متابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة، والوقوف على الموقف التنفيذي المكثف لنهو طلبات التقنين، إلى جانب مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه ملف التقنين بمدينة العبور الجديدة، والعمل على وضع حلول عملية تسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار القانوني للأراضي.

كما شهد الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف مناطق المدينة الواعدة، في ضوء ما تمتلكه العبور الجديدة من مقومات عمرانية وتنموية جاذبة للاستثمار، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأكد المهندس محمود مراد حرص جهاز المدينة على استمرار التنسيق الكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودفع معدلات الأداء بملفات التقنين والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد العمراني وتحقيق رؤية الدولة للتنمية المتكاملة بالمدن الجديدة.

وكانت قد كشفت وزارة الإسكان عن تخصيص مساحة 790 فدانا لشركات ومطورين وفقا لآلية (VIB)، وبحسب آلية الاستثمار الأجنبي تم تخصيص 1250 فدانا منذ يناير 2025 وحتى الآن، وآلية الاستثمار المصري 1710 أفدنة منذ يناير 2025 وحتى الآن بالمدن الجديدة.



وفيما يخص المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، نجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منذ 2014 في تنفيذ 773.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 250 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة أخرى.

ووصل عدد المستفيدين في ديسمبر ٢٠٢٥ إلى نحو ٦٩٥ ألف مستفيد من بينهم ١٠١ ألف مستفيد منذ يوليو ٢٠٢٤، بينما بلغ إجمالي الوحدات المنفذة منذ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه ٩٥ ألف وحدة وهو ما يعكس نموا حقيقيا في قدرة برنامج الإسكان الاجتماعي على الوصول للمستحقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.