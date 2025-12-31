المستندات المطلوبة لتسلم شقق سكن لكل المصريين

18 حجم الخط

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسليم مجموعة من شقق سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي الدخل للحاجزين بالمدن الجديدة وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للتسلم وهي كالتالي:

-أصل العقد الثلاثي وصورة للحفظ.

-أصل البطاقة الشخصية وصورة للحفظ.

-أصل البطاقة الشخصية للزوج أو الزوجة للمتزوج.

وخطوات التسلم كالتالي:

_ تسلم نسخة العقد الثلاثي من البنك.

- سداد رسوم مقايسة عداد الكهرباء - رسم تركيب عداد المياه - رسم الشبكة الأرضية للغاز.

_ الرجوع لجهاز المدينة التابع للمشروع المخصص فيه للمواطن واستخراج محضر تسليم للوحدة باسم المواطن وبالتخصيص الخاص به.

_ تسليم المواطن للوحدة بحضور مندوب الجهاز أو المديرية.

وبعد هذه الخطوة يحدد جهاز المدينة مندوبًا يكون مسؤولًا عن تسليم الوحدة للحاجز، وتعتبر مرحلة معاينة الوحدة من أهم الخطوات في تسلم الوحدة، فلا بدَّ من مراجعة كافة التشطيبات والخدمات في الوحدة السكنية والتأكد أنها مطابقة للمواصفات.

وفي حالة وجود أي عيوب في التشطيبات لابد من الامتناع عن التوقيع على محضر التسلم، ويتم تدوين هذه الملاحظات في محضر المعاينة والذي تم إعداده خصيصا لهذا الأمر لحماية حقوق المواطنين.

وفي حالة عدم التزام الشركة المنفذة بالتسليم في المدة المحددة بمحضر المعاينة يتم تقديم شكوى رسمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، مرفق بها صورة بطاقة صاحب الوحدة وعقد التخصيص.

وفي حال عدم الاستجابة عن تنفيذ الملاحظات أو العيوب، يتم تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني مرفقة بالصور (https://cservices.shmff.gov.eg)، كما يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لبلاغهم بعدم حل الشكوى الخاصة بالوحدة من خلال الأرقام التالي: 5777 - 5999 - 1188 - 090071117 - (من 9 صباحا - إلى 5 مساء).

كما عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات التي تخص ملف الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه هناك 737 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها بالفعل.

