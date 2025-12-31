كل ما تريد معرفته عن سلف البنك الزراعي للفلاحين

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل السلف المقررة للفلاحين من البنك.

وأوضح البنك الزراعي أن هناك مجموعة من السلف التي يتم تخصيصها حسب كل محصول للفلاحين.

وتشمل مزايا وشروط الحصول على السلف من البنك الزراعي للعملاء ما يلي:

لا يوجد قرض بضمان الأرض الزراعية في البنك الزراعي ولكن يوجد فقط سلفة زراعة لمساعدة المواطنين علي زراعة أرضهم.

سعر العائد 5% للمحاصيل المدعمة

يتم تسديد السلفة والفائدة بعد جمع المحصول مباشرة، ويتم تحديد القيمة التسليفية بناء على مساحة الحيازة الزراعية ونوع المحصول المزروع ونوع نظام الري.

الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومى

صورة بطاقة الحيازة الزراعية / عقد الإيجار الموثق / فى حالة الأرض حق الانتفاع إحضار ما يثبت ذلك

بطاقة الخدمات الزراعية

إقرار من المزارع ببيان المحاصيل

للمزيد من المعلومات يتوجه العميل إلى أقرب فرع لبحث الإجراءات اللازمة وفقا الإدارة المختصة وافادة العميل بجميع التفاصيل.

ويتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول طريقة الاستثمار في الأوراق المالية من خلال خدمات البنك.

وأوضح البنك الزراعي أنه لإتمام عملية الاستثمار للعملاء في الأوراق المالية فإن ذلك يتم عبر قطاع الخزانة بتقديم أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق عن طريق:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.