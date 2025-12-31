هل يمكن مراجعة جميع الحسابات والشهادات من خلال خدمة الأهلي نت؟

18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء البنك الأهلي عن إمكانية المراجعة على كافه الحسابات وشهادات الاستثمار من خلال خدمة الأهلي نت.

وقال مسئولون بالبنك الأهلي أنه بالفعل يمكن للعملاء إجراء مراجعة فورية على كافة أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان عبر الأهلي نت.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أن مزايا الخدمة تشمل ما يلي:

شراء الأوعية الادخارية واستردادها.

سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات وبطاقات الائتمان.

الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل.

التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.

التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.

التحويل من حسابك الى حسابات أخرى خارج وداخل البنك البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).

ومن جانب آخر كشف البنك الأهلي عن تفاصيل خدمات الأهلي فون كاش في المدفوعات اليومية على مدار اليوم.

وقال البنك الأهلي إن الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك من سن 15 سنة.

الخدمات المتاحة على تطبيق "الأهلي فون كاش":

ربط/حذف البطاقات.

تفعيل المحفظة.

رصيد المحفظة.

المعاملات المالية.

إخطارات.

استقبال الحوالات الخارجية.

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

التسوق عبر الإنترنت من خلال خدمة كود الأمن OTP.

سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج الـAhly points.

تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرًا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.