غرفة عمليات "الشعب الجمهوري" تتابع تصويت جولة الإعادة في الدوائر الـ30

بدأت غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، اليوم متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج، ضمن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الـ30 التي صدر قرار بإلغائها.

حزب الشعب الجمهوري يتابع جولة الإعادة

جاء ذلك بحضور عدد من نواب الحزب، وأمناء الأمانات النوعية، وكوادر وشباب الأمانة المركزية، في إطار المتابعة المستمرة لمجريات العملية الانتخابية خارج البلاد.

من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري، تعمل على مدار الساعة لرصد سير التصويت بالخارج، والالتزام الكامل بتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن دور الحزب يقتصر على المتابعة ورصد الجوانب التنظيمية والإجرائية دون أي تدخل في العملية الانتخابية.

وأوضح أن حزب الشعب الجمهوري، يتواصل مع المصريين بالخارج لتلقي ملاحظاتهم وتوثيقها، وفق ما أتاحته الهيئة الوطنية للانتخابات للأحزاب السياسية، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تشير إلى انتظام التصويت في أغلب اللجان، مع التزام واضح من الناخبين بالإجراءات المعتمدة.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير شامل عقب انتهاء عملية التصويت، يتضمن أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال المتابعة، وذلك في إطار من الشفافية والمسؤولية الوطنية.

سفارات مصر بالخارج تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب

فتحت السفارات والقنصليات المصرية في 18 دولة أبوابها، صباح اليوم، لاستقبال المواطنين المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشملت الدول التي بدأ بها التصويت كلًّا من: السعودية، رومانيا، الجزائر، السودان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، النمسا، سويسرا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، مالطا، التشيك، سلوفاكيا، بولندا، والمجر، حيث تُجرى عملية التصويت داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية المخصصة لذلك

تفاصيل جولة الإعادة في 30 دائرة

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، على المقاعد الفردية فقط، في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 27 دائرة في 10 محافظات، يومي الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025، و1 يناير 2026 في الخارج، ويومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير في الداخل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير 2026، حيث تجرى الانتخابات على 49 مقعدًا، بين 98 مترشحًا.

وتشمل جولة الإعادة بالخارج 27 دائرة في 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وهى محافظات (الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، والأقصر وأسوان وسوهاج والإسكندرية والفيوم)، وتجرى في 139 مقرا انتخابيا داخل 117 دولة.

وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

