بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الزراعية خلال 24 ساعة

نتائج حملة مرورية
نتائج حملة مرورية علي الطرق الزراعية، فيتو
أسفرت جهود حملة مرورية  مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور على الطرق الزراعية خلال 24 ساعة، عن ضبط 1121 مخالفة تجاوز سرعات و106 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 32 دراجة نارية مخالفة، 44 مخالفة موقف عشوائي، 129 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وكانت الإدارة العامة للمرور، شنت عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.


وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

 

حالات سحب رخصة القيادة

عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص

عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه في المرة السابقة وبه خلل.

ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن.

ضبط قائد أي مركبة مرتكبًا فعلًا مخالفًا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك.

السير بالسيارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص.

ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصًا له وألغيت رخصته.

ضبط السيارة  يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها.

سحب رخصة القيادة من كل قائد سيارة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أي أشياء أخرى.

وكل من قاد سيارة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة، أو مضرة بالصحة، أو انبعاثات دخان كثيف من السيارة أو رائحة كريهة، أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرًا على سلامة الطريق.

