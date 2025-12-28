عن رحلة الفن والحياة، خالد الصاوي في لقاء خاص مع أحمد سالم على شاشة ON

18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON الفنان خالد الصاوي، في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.

ويتحدث خالد الصاوي خلال اللقاء عن رأيه في فيلم الست بطولة منى زكي، ومقارنته بمسلسل أم كلثوم الذي قدمته صابرين، وشارك هو أيضًا في بطولته.

كما يتحدث عن افتقاده لشعور الأبوة، وتفكيره سابقًا في التبني، بجانب حديثه عن سبب مصاحبة الاكتئاب له، بالإضافة إلى علاقته بالكلاب وسبب حبه الشديد لها.

يقول خالد الصاوي خلال اللقاء إنه ضحى كثيرًا خلال مشواره الفني، وكواليس أشهر أعماله مثل عمارة يعقوبيان، قائلًا:"ضحيت كتير كان عندي أجر كبير واقتص النص".

مشوار المحاماة

يتحدث أيضًا عن مشواره في المحاماة ويروي ذكريات أول قضية تولى الدفاع عنها، كما يتحدث عن بداية مشواره الفني، ويرد على انتقادات تصريحه السابق بأنه ملحد، وغيرها من الأمور.

برنامج كلمة أخيرة

ويُعرض برنامج كلمة أخيرة للإعلامي أحمد سالم من السبت للثلاثاء على قناة ON.

وفي وقت سابق التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفنان خالد الصاوي، لبحث سبل التعاون ودعم الحركة المسرحية، وذلك من خلال مناقشة إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح، تحت إشراف الفنان خالد الصاوي، ليكون منصة دولية متخصصة تُعنى بإعداد وتأهيل أجيال جديدة من المبدعين المسرحيين، وصقل القدرات الفنية للعاملين في المجال، وتعزيز تبادل الخبرات المسرحية على المستويين الإقليمي والدولي.





