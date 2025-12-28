الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عن رحلة الفن والحياة، خالد الصاوي في لقاء خاص مع أحمد سالم على شاشة ON

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON الفنان خالد الصاوي، في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.

 

ويتحدث خالد الصاوي خلال اللقاء عن رأيه في فيلم الست بطولة منى زكي، ومقارنته بمسلسل أم كلثوم الذي قدمته صابرين، وشارك هو أيضًا في بطولته.

 

كما يتحدث عن افتقاده لشعور الأبوة، وتفكيره سابقًا في التبني، بجانب حديثه عن سبب مصاحبة الاكتئاب له، بالإضافة إلى علاقته بالكلاب وسبب حبه الشديد لها.

 

يقول خالد الصاوي خلال اللقاء إنه ضحى كثيرًا خلال مشواره الفني، وكواليس أشهر أعماله مثل عمارة يعقوبيان، قائلًا:"ضحيت كتير كان عندي أجر كبير واقتص النص".

مشوار المحاماة

 

يتحدث أيضًا عن مشواره في المحاماة ويروي ذكريات أول قضية تولى الدفاع عنها، كما يتحدث عن بداية مشواره الفني، ويرد على انتقادات تصريحه السابق بأنه ملحد، وغيرها من الأمور.

 

برنامج كلمة أخيرة

 

ويُعرض برنامج كلمة أخيرة للإعلامي أحمد سالم من السبت للثلاثاء على قناة ON.

 

وفي وقت سابق التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفنان  خالد الصاوي، لبحث سبل التعاون ودعم الحركة المسرحية، وذلك من خلال مناقشة إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح، تحت إشراف الفنان خالد الصاوي، ليكون منصة دولية متخصصة تُعنى بإعداد وتأهيل أجيال جديدة من المبدعين المسرحيين، وصقل القدرات الفنية للعاملين في المجال، وتعزيز تبادل الخبرات المسرحية على المستويين الإقليمي والدولي.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان خالد الصاوي برنامج كلمة اخيرة احمد سالم الاعلامي احمد سالم الفن اخبار الفن

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي بختام تعاملات الأحد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads