خطة محافظة الدقهلية لإنشاء معارض «أهلًا رمضان»

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن المحافظة تواصل استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة معارض «أهلًا رمضان» بجميع مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع بجودة عالية وانتظام في المعروض.

محافظ الدقهلية: معارض «أهلًا رمضان» بجميع المدن لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وفي هذا الإطار، ترأس اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإقامة وتشغيل ومتابعة معارض «أهلًا رمضان» على مستوى المحافظة.

خطة محافظ الدقهلية لإنشاء معارض «أهلًا رمضان»

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة محافظ الدقهلية في إنشاء معارض «أهلًا رمضان» بكافة مدن المحافظة، على أن يتم افتتاحها في الخامس من شهر شعبان، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان حسن التنظيم وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

إنشاء معرض «أهلًا رمضان» بشارع قناة السويس

كما تقرر أن تقوم الغرفة التجارية بالتنسيق مع حي شرق المنصورة لإنشاء معرض «أهلًا رمضان» بشارع قناة السويس، وافتتاحه في الموعد المحدد، على أن تتولى مديرية التموين، وجهاز تنمية المشروعات، وجهاز شباب الخريجين توفير العارضين والمنتجات، بما يحقق التنوع المطلوب في السلع الغذائية والاستهلاكية.

المتابعة المستمرة للمعارض والالتزام بالضوابط المنظمة

وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة للمعارض، والالتزام بالضوابط المنظمة، وضمان جودة السلع المعروضة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تحقق مصلحة المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

جاء الاجتماع بحضور محمد حجازي، أمين عام الغرفة التجارية بالدقهلية، وخالد البيلي، مدير عام شؤون التجارة الداخلية، ومحمد البدوي وكيل الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الإقتصادية والإستثمار، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات الأسواق والمتابعة، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

