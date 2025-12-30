التنفيذ غدا، البنك الأهلي يعلن تخفيض عائد الشهادة البلاتينية

18 حجم الخط

قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت أمس وقررت ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 16% بدلا من 17%.

وأضاف أن البنك قرر تعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21% و15.25% و12%، وذات العائد السنوي لتصبح 22% و17.50% و13%

وأكد أن الأسعار الجديدة تسري اعتبارًا من غدا الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الاهلي المصري عن طرق استلام البطاقات الائتمانية المجددة.

وقال مسئولون في البنك الأهلي المصري إنه يمكن للعملاء استلام البطاقات الائتمانية المجددة من خلال الطريق التالي:



فيما يخص عملاء بطاقات الائتمان يتم ارسال البطاقات من خلال شركة البريد على العنوان الخاص والمسجل لدى مصرفنا.

عملاء بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدما يتطلب زيارة الفرع مُصدِر البطاقة وفي حالة الرغبة في استلام البطاقة من فرع أخر يتم زيارة أقرب فرع لتقديم طلب بذلك.

