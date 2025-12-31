الأربعاء 31 ديسمبر 2025
اقتصاد

تفاصيل تغيير دورية إرسال كشف حساب المعاش في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو
يستفسر العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن تغيير دورية إرسال كشف الحساب للمشتركين في خدمة المعاش شهريًّا. 

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أنه تم تغيير دورية إرسال كشف الحساب للمشتركين في خدمه تحويل المعاش من شهري إلى ربع سنوي.

كشف البنك الأهلي عن تفاصيل خدمات الأهلي فون كاش في المدفوعات اليومية على مدار اليوم.

وقال البنك الأهلي إن الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك من سن 15 سنة.

الخدمات المتاحة على تطبيق "الأهلي فون كاش":

ربط/حذف البطاقات.

تفعيل المحفظة.

رصيد المحفظة.

المعاملات المالية.

إخطارات.

استقبال الحوالات الخارجية.

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

 حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

 التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة كود الأمن OTP.

 سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

 إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج ال Ahly points.

 تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرًا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الأهلي.

