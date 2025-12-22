وزير الثقافة يلتقي الفنان أمير صلاح الدين لبحث إطلاق مهرجان "المسرح والموسيقى للجميع"

18 حجم الخط

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفنان أمير صلاح الدين، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات والمشروعات الفنية الهادفة إلى توسيع نطاق الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة لنشر الثقافة وتحقيق العدالة الثقافية.

إقامة مهرجان أسوان للموسيقى وحفلات مخفضة

وخلال اللقاء، جرى بحث مقترح إقامة مهرجان أسوان للموسيقى، إلى جانب تنظيم سلسلة حفلات لفرقة بلاك تيما بأسعار مخفضة في عدد من المحافظات، مع التركيز على المحافظات الحدودية، بما يسهم في إتاحة الفنون الجادة لمختلف فئات المجتمع.

كما ناقش اللقاء إطلاق مبادرة “المسرح والموسيقى للجميع”، والتي تتضمن تقديم سلسلة من العروض المسرحية والموسيقية التفاعلية، تستهدف الوصول إلى جمهور أوسع، خاصة من الشباب والأطفال، وتعزيز التفاعل المباشر مع الفنون الأدائية.

حفلات إجازة منتصف العام بالمحافظات

وتضمنت المقترحات إقامة عدد من الفعاليات الفنية خلال إجازة منتصف العام، من بينها حفل بمسرح الأنفوشي بالإسكندرية، وحفل بقصر ثقافة أبو سمبل، إلى جانب تنظيم فعاليات فنية في كل من الأقصر، وبورسعيد، ومرسى مطروح، وحلايب، وسيناء (شرم الشيخ ودهب)، وشمال سيناء.

وأكد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات الهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة الثقافية، ودعم المبادرات الفنية الجادة، التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الهوية الثقافية المصرية، مشددًا على أن الوصول بالخدمة الثقافية إلى جميع ربوع الوطن، لا سيما المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا، يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع الفنانين والمبدعين في تنفيذ مشروعات ثقافية مستدامة، تواكب تطلعات المجتمع وتدعم دور الفنون كأداة للتنمية وبناء الوعي.

