وزارة الثقافة في 2025، إطلاق 5 مبادرات وتطبيقات إلكترونية وضم 37 موقعا للعمل

أعلنت وزارة الثقافة المصرية حصاد إنجازاتها خلال عام 2025، من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج والفعاليات التي استهدفت دعم الإبداع، ونشر الثقافة، وإتاحة الخدمات الثقافية لكل فئات المجتمع.

وشهد عام 2025 انضمام وتطوير عددا من المواقع الثقافية الخدمية للجمهور، بالإضافة إلى تدشين مجموعة من المبادرات والتطبيقات الالكترونية الثقافية.

تطوير البنية التحتية

شهد عام 2025 انضمام 37 موقعًا ثقافيًا إلى منظومة العمل بوزارة الثقافة بعد الانتهاء من تطويرها أو إنشائها بعدد من المحافظات. وقد شملت المشروعات التي افتُتحت: متحف الفن الحديث، تطوير مسرح بيرم التونسي، وإنشاء المبنى الجديد لفرع أكاديمية الفنون بمحافظة الإسكندرية، بينما شهدت محافظة القاهرة افتتاح قصر ثقافة حلوان، وقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي. وفي محافظة سوهاج تم افتتاح بيت ثقافة أخميم وقصر ثقافة الطفل بسوهاج.

كما تم افتتاح 4 مواقع بمحافظة شمال سيناء هي: قصر ثقافة نخل، وبيت ثقافة قاطية بمركز بئر العبد، ومكتبة نجيلة، وبيت ثقافة المساعيد، وافتتاح مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، وقصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومكتبة مصر العامة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، بما يعزز من إتاحة الخدمات الثقافية وتوسيع قاعدة المستفيدين على مستوى الجمهورية.

وفي إطار المشاركة في المشروع الرئاسي «حياة كريمة» تمكنت الوزارة من افتتاح 22 منفذًا لبيع الكتب في القرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروع «كتابك» بمحافظات المنوفية والغربية وقنا، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لافتتاح عدد من منافذ البيع داخل قصور وبيوت الثقافة لوصول المنتج المعرفي إلى كافة أبناء الوطن.

البنية التحتية الرقمية والمبادرات

وفي مجال البنية التحتية الرقمية دشنت وزارة الثقافة المصرية 5 مبادرات وتطبيقات رقمية. كما أعلنت الوزارة انطلاق البث التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد، وتم إطلاق موقع وتطبيق «توت للأطفال» كأول منصة إلكترونية متخصصة في كتب ومجلات الأطفال تابعة لوزارة الثقافة.

كما أُطلق تطبيق «ذاكرة المدينة» كمنصة رقمية متخصصة في توثيق تاريخ المدن المصرية وهويتها البصرية والمعمارية، ويعتمد التطبيق على مبادرات نوعية تهدف إلى ربط المكان بسياقه الثقافي والتاريخي.

وأطلقت وزارة الثقافة تطبيق «كتاب»، وهو منصة رقمية مجانية تضم مكتبة رقمية كبيرة تحتوي على آلاف الكتب في مجالات متعددة من الأدب والتاريخ والعلوم وغيرها، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية ونشر المعرفة وتسهيل الوصول إلى المحتوى الثقافي عبر الأجهزة الذكية، ويأتي هذا التطبيق كجزء من استراتيجية دمج المحتوى الثقافي التقليدي مع التكنولوجيا الحديثة.

وأطلقت الوزارة مبادرة " المليون كتاب" لتوزيع مليون كتاب على الوزارات والمؤسسات التي تُعنى ببناء الإنسان ونشر الوعي، ومنها: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى جامعة الأزهر، والكنيسة المصرية، ونقابة الصحفيين.

