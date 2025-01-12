الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تفاضيل مبادرة «المليون كتاب » من معرض القاهرة الدولي للكتاب ( فيديو وصور)

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة خلال المؤتمر

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال المؤتمر الصحفي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، عن إطلاق مبادرة "المليون كتاب". تأتي هذه المبادرة، التي تُنفذها وزارة الثقافة عبر مختلف قطاعاتها المعنية بالنشر، ضمن فعاليات المعرض، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي بين أبناء الوطن. 

مبادرة المليون كتاب

وأكد الوزير أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتفعيل استراتيجية بناء الإنسان المصري. وقال: "تهدي الوزارة  مصر مليون كتاب في شتى مجالات المعرفة ولجميع الفئات العمرية، سعيًا نحو نشر الوعي وتعزيز الثقافة الوطنية". 

 

وأوضح الوزير أن جميع القطاعات المسؤولة عن النشر في الوزارة تُشارك في تنفيذ هذه المبادرة، ومنها:  المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المجلس الأعلى للثقافة.

وأشار الدكتور هنو إلى أن الكتب سيتم توزيعها على الوزارات والمؤسسات التي تُعنى ببناء الإنسان ونشر الوعي، ومنها: -وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي.

بالإضافة إلى جامعة الأزهر، الكنيسة المصرية، ونقابة الصحفيين. 

وأوضح الوزير أن عملية تسليم الكتب ستتم خلال احتفالية ثقافية تُعقد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث سيتم توزيع كتب المرحلة الأولى بعد فرزها وتجهيز المجموعات الخاصة بكل جهة. 

تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة في سبيل نشر المعرفة وإثراء المجتمع المصري بالثقافة والوعي، وتعكس التزام وزارة الثقافة بدورها المحوري في تحقيق التنمية الفكرية.

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لدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب اخبار الثقافة المليون كتاب

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